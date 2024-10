L’autunno è arrivato e con esso una nuova ondata di intrattenimento di qualità per gli abbonati Disney+. Questo mese, la piattaforma di streaming si prepara a deliziare gli spettatori con una varietà di contenuti che spaziano dai film drammatici alle serie TV avvincenti, passando per documentari mozzafiato e attesi ritorni di franchise amati. Prepariamoci a esplorare le novità più interessanti che ci attendono sugli schermi questo ottobre.

Abbonati ora a Disney+ e immergiti in un mondo di storie incredibili. Con nuovi titoli ogni mese, non c’è mai stato un momento migliore per iniziare. Approfitta subito dell’offerta speciale e preparati a vivere emozioni senza fine! INIZIA ORA IL TUO ABBONAMENTO

Gli highlights di Ottobre su Disney+

Hold Your Breath (3 ottobre)

Ambientato nell’Oklahoma degli anni ’30, questo film drammatico ci porta nel cuore del Dust Bowl americano. Seguiamo le vicende della famiglia Bellum, composta da:

– Margaret (interpretata da Sarah Paulson)

– Le sue due figlie: Rose (Amiah Miller) e Ollie (Alona Jane Robbins)

Mentre lottano per mantenere la loro fattoria in assenza del capofamiglia, partito in cerca di lavoro, le loro vite vengono sconvolte dall’arrivo di un misterioso straniero (Ebon Moss-Bachrach). La tensione cresce in questo racconto di sopravvivenza e segreti.

Fly (4 ottobre)

Per gli amanti dell’adrenalina, questo documentario originale National Geographic promette di catturare lo spirito audace del base jumping. Girato nell’arco di sette anni, il film segue tre coppie che sfidano la morte per l’emozione di sentirsi completamente vivi. Un’esplorazione viscerale del rapporto tra rischio, amore e la ricerca dell’estremo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Máquina: Il pugile (9 ottobre)

Questa serie drammatica ci porta nel mondo del pugilato professionale, seguendo la storia di Esteban “La Máquina” Osuna (interpretato da Gael García Bernal). Dopo una devastante sconfitta, Esteban si trova a un bivio cruciale della sua carriera. Con l’aiuto del suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna), intraprende un viaggio per riconquistare la gloria, affrontando sfide che metteranno a rischio non solo la sua carriera, ma anche la sua vita e quella dei suoi cari.

Rivals (18 ottobre)

Basata sul secondo libro della saga Rutshire Chronicles di Jilly Cooper, questa serie ci trasporta nell’Inghilterra del 1986. Al centro della storia troviamo Rupert Campbell-Black, un affascinante libertino e fantino, che si allea con il suo vicino Declan O’Hara per sfidare l’impero televisivo di Lord Tony Baddingham. Ma in questo mondo di intrighi, la linea tra affari e piacere si fa sempre più sottile, complicando ogni mossa dei protagonisti.

Avetrana: Qui non è Hollywood (25 ottobre)

Questa serie originale italiana riporta alla luce uno dei casi di cronaca più scioccanti e misteriosi della recente storia del paese. Il 26 agosto 2010, la quindicenne Sarah scompare ad Avetrana, scuotendo l’intera comunità. Ciò che inizia come la ricerca di una ragazza scomparsa si trasforma presto in un intricato caso di omicidio che catturerà l’attenzione di tutta Italia, rivelando oscuri segreti familiari e comunitari.

Road Diary: Bruce Springsteen And The E Street Band (25 ottobre)

I fan del Boss non possono perdersi questo documentario esclusivo che offre uno sguardo intimo dietro le quinte dei leggendari concerti di Bruce Springsteen e la E Street Band. Con filmati inediti delle prove, momenti di backstage e interviste esclusive, il film promette di svelare il processo creativo e la magia che si cela dietro alcune delle performance live più iconiche della storia del rock.

I maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place (30 ottobre)

Il mese si chiude con il tanto atteso ritorno di una serie amatissima. Questo sequel si concentra su Billie, una giovane maga dal grande potenziale, destinata a compiere una misteriosa profezia. Per imparare a padroneggiare i suoi nuovi poteri, Billie viene mandata nel mondo dei mortali, dove riceverà l’aiuto di un volto familiare: Justin Russo, ex studente di magia ora diventato insegnante. I fan della serie originale saranno entusiasti di vedere come il mondo magico si è evoluto e quali nuove avventure attendono questa nuova generazione di maghi.

Con questa lineup variegata e ricca di promesse, Disney+ si conferma ancora una volta come una destinazione imperdibile per l’intrattenimento di qualità. Che siate appassionati di drama, amanti dell’adrenalina o nostalgici delle serie TV del passato, ottobre ha qualcosa in serbo per tutti. Preparate i popcorn e il telecomando: si prospetta un mese di visioni imperdibili!