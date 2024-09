Cosa accadrà nella puntata di questa sera, lunedì 30 settembre, del Grande Fratello? Come sempre ci sono da aspettarsi diversi colpi di scena che riguarderanno alcuni protagonisti. Due donne in particolare riceveranno delle sorprese molto speciali che le lasceranno senza parole. Inoltre, ci sarà l’esito del televoto e la trattazione di tante tematiche.

Tante dinamiche e due sorprese nella puntata di stasera del GF

Di cose in questi giorni ne sono accadute nella casa del Grande Fratello. Per tale ragione, nella puntata di questa sera del reality show ci saranno tanti argomenti di cui parlare. Ovviamente, sarà data attenzione alle recenti dinamiche e discussioni che hanno animato la casa, ma non solo. Si parlerà anche dei flirt che sono nati, come quello tra Shiala Gatta e Javier Martinez e quello tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

Due donne in particolare, però, saranno spiazzate da una bella sorpresa. Shaila avrò la possibilità di incontrare la sua mamma, momento che sicuramente le farà piacere e la commuoverà, ma non solo. Anche Helena vivrà un momento particolarmente toccante. La giovane si troverà a fare un racconto del suo passato difficile vissuto all’interno delle favelas brasiliane e, in questo modo, si farà conoscere anche meglio dal pubblico da casa.

Sfogo di Jessica Morlacchi e esito televoto nella puntata del 30 settembre del Grande Fratello

Negli ultimi giorni, poi, c’è stato un avvicinamento tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli, cosa che ha fatto parecchio innervosire Jessica Morlacchi. Il tutto è alquanto surreale considerando che lui è sempre stato molto schietto con la coinquilina dicendo di provare per lei solamente amicizia.

Nel corso della puntata del GF di stasera, poi, ovviamente ci sarà l’esito del televoto. Uno tra Helena Prestes, Shaila Gatta, Iago Garcia e Amanda Lecciso sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. Il pubblico da casa è chiamato a votare per chi salvare, e colui o colei che riceverà meno voti rischierà di uscire dalla casa prossimamente. Per questo, e molto altro, non resta che vedere la puntata del GF di stasera su Canale 5 a partire dalle 21:45.