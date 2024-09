Quella di ieri è stata una puntata decisamente intensa per Enzo Paolo Turchi che al Grande Fratello ha avuto un crollo ed ha parlato di faccende molto private e intime. Le tensioni per lui, però, sono proseguite anche dopo la messa in onda, sta di fatto che il ballerino ha avuto uno screzio con Ilaria Clemente.

L’errore di Ilaria Clemente verso Helena Prestes e Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi sta dimostrando di essere un uomo davvero genuino e spontaneo al Grande Fratello. Nella puntata di ieri si è aperto molto, cosa fatta anche nel corso di questi giorni con i suoi coinquilini. L’uomo va d’accordo quasi con tutti, eccetto che con una persona, ovvero, Helena Prestes. Tra i due non sembra esserci molto feeling, questo perché Enzo è un po’ prevenuto nei riguardi della modella, reputandola non del tutto sincera.

L’attrito tra i due è stato notato da diverse persone, tra cui Ilaria Clemente. La ragazza, però, invece di rimanere neutrale, si è recata da Helena per chiederle informazioni su quanto stesse succedendo. La reazione della Prestes è stata inattesa poiché, invece di raccontarle come stiano realmente le cose, la giovane si è arrabbiata ed è scoppiata in lacrime. Ila è rimasta molto male, sta di fatto che dopo la puntata del GF è andata da Ilaria Galassi per sfogarsi. Quest’ultima ha cercato di tranquillizzare la sua amica dicendole che, alla fine, ha fatto solo una domanda, pertanto, non deve sentirsi in errore.

Turchi sbotta contro Ila al GF

Lo stato d’animo di Ila, però, è rimasto inquieto. La donna, infatti, ha deciso di affrontare anche Enzo Paolo Turchi. Nello specifico, è andata da lui e gli ha raccontato quanto accaduto con Helena. Anche la reazione del ballerino è stata alquanto inattesa. L’uomo ha sbottato esortando la ragazza, e chiunque altro, a farsi gli affari propri e a non intromettersi in questioni che non la riguardano.

Ila si è sentita mortificata, sta di fatto che si è scusata più volte con il protagonista. Lui ha ribadito di non avere affinità con Helena in quanto la vede una persona poco rispettosa degli altri, e questa è una cosa che Enzo Paolo proprio non riesce a tollerare. A tal riguardo, Turchi ha svelato di essere convinto di non riuscire ad instaurare alcun tipo di rapporto con la coinquilina.