Nella puntata di oggi di Uomini e Donne sono tornati gli show di Tina Cipollari. Valerio, il corteggiatore che nella messa in onda di ieri era stato eliminato da Gemma Galgani, ha deciso di tornare in studio per parlare con la dama. L’opinionista, allora, nel vedere l’improvviso slancio del cavaliere verso la donna ha fatto di tutto per spingere i due a baciarsi. I risultati sono stati una serie di balli imbarazzanti.

I balli imbarazzanti tra Gemma Galgani e Valerio a Uomini e Donne e la decisione finale

Momento epico nella puntata del 26 settembre di Uomini e Donne. Dopo essere stato eliminato da Gemma, Valerio ha deciso di tornare in studio per chiedere alla dama un’altra possibilità. Lei è sembrata propensa ad accogliere la richiesta del cavaliere, sta di fatto che ha accettato di ballare con lui. Durante tale momento, però, tra i due non c’è stato alcun avvicinamento particolare.

Tina Cipollari, allora, si è impuntata ed ha fatto in modo che i due ballassero per quattro volte consecutive sotto le note di canzoni diverse e romantiche nella speranza che si baciassero. Dopo diverse esortazioni, Valerio ha accennato dei timidi baci sul collo. A quel punto, allora, Tina ha preso le redini della situazione ed ha bloccato il volto della Galgani facendo in modo che le sue labbra si incrociassero con quelle della donna. I due si sono dati un bacio a stampo, ma in maniera assolutamente forzata.

Non essendo riuscita nel suo intento, Tina ha continuato a chiedere a Maria De Filippi di mettere altre canzoni ma, ad un certo punto, la conduttrice ha detto basta ed ha chiesto alla Galgani cosa volesse fare con Valerio. Gemma ha rivelato di voler conoscere un altro cavaliere, ovvero, Raffaele, venuto in studio in un primo momento per Barbara De Santi. Quest’ultima, però, lo ha rifiutato, così Gemma si è proposta a lui ed ha deciso di focalizzarsi su questa conoscenza.

Bufera contro Aurora Tropea

Chiuso il capitolo Gemma, poi, se n’è aperto un altro altrettanto movimentato. Aurora Tropea si è accomodata al centro dello studio per relazionarsi con due cavalieri. Entrambi sono rimasti piacevolmente colpiti dalla donna, ma non si può dire lo stesso per la dama. Quest’ultima, infatti, ha dichiarato di aver reputato il comportamento di Carmine un po’ troppo opprimente e apprensivo nei suoi riguardi. Le sue parole, ovviamente, hanno scatenato l’immediata reazione di Gianni Sperti, che si è scagliato contro di lei accusandola di non essere mai contenta e di arrampicarsi sugli specchi.

Ad un certo punto, poi, è intervenuto anche Armando Incarnato per attaccare Aurora, ma quest’ultima non lo ha lasciato parlare dicendo di non essere interessata a sentire la sua opinione. Il cavaliere, dunque, si è limitato a fare solo qualche critica, ma poi si è andati oltre. Alla fine Aurora ha interrotto la conoscenza con entrambi i cavalieri.