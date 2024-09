La storia d’amore tra Lino Giuliano ed Alessia Pascarella potrebbe aver subito un colpo di scena. Malgrado i due abbiano sempre dichiarato di non avere nessuna intenzione di tornare insieme, alcuni gesti sui social stanno facendo pensare tutt’altro. In queste ore, infatti, i due si sono resi protagonisti di comportamenti decisamente ambigui che fanno pensare ad un ritorno di fiamma tra di loro.

Lino e Alessia nella stessa auto? Cosa notano i fan

In tanti si aspettavano che con l’ingresso nella casa del Grande Fratello di Lino Giuliano si sarebbe venuta a creare una nuova dinamica in cui sarebbe stata coinvolta Alessia Pascarella. I due sono stati accusati di fingere di essersi lasciati, solamente per creare sgomento una volta nel reality show. Adesso che l’opportunità di entrare nel programma è svanita, però, i due pare stiano gradualmente venendo allo scoperto.

I due ex protagonisti di Temptation Island hanno pubblicato dei contenuti sui social che stanno generando un certo sgomento. Il primo è possibile definirlo una sorta di “errore di distrazione”. Recentemente i due hanno pubblicato dei video in auto e, i fan più attenti, hanno notato che la vettura sembrerebbe essere la stessa. Il gesto più eclatante, però, si è verificato in seguito.

Il gesto inequivocabile di Giuliano e la Pascarella

Mediante i loro rispettivi profili di TikTok, infatti, sia Lino, sia Alessia hanno pubblicato un video con in sottofondo la stessa canzone. Nello specifico, si tratta del brano di Gigi D’Alessio intitolato “Liberi da noi“. Il testo in questione fa riferimento ad una storia d’amore che non può finire, due persone che si sono amate profondamente non possono rimanere amici.

Il fatto che la canzone sia stata pubblicata quasi in contemporanea da Alessia e Lino non può che spingere i più malpensanti a credere che tra di loro sia in corso un riavvicinamento. Di conseguenza, dunque, viene spontaneo pensare che i due stiano gradualmente venendo allo scoperto dato che non potranno più fare teatrini nella casa del Grande Fratello. Al momento nessuno dei due è intervenuto per chiarire la situazione. Non resta che attendere per vedere se lo faranno in seguito.