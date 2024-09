Lino Giuliano ha pubblicato alcuni contenuti sui social decisamente criptici. Il concorrente mancato del Grande Fratello, a causa della squalifica di cui è stato protagonisti durante la prima puntata del reality show, ha scritto delle frasi che sembrano essere delle stoccate contro il programma. L’uomo ha alluso al fatto che, molto probabilmente, il tutto sia stato premeditato sin dal primo momento, e lui ci è cascato a causa della sua onestà e poca furbizia.

Le presunte pesanti stoccate di Lino Giuliano contro il Grande Fratello

Come tutti i telespettatori del Grande Fratello sapranno, Lino Giuliano non è mai entrato nella casa a causa di una squalifica. Nel programma non si parla affatto di lui, anzi, quando è capitato che qualcuno dei concorrenti lo ha nominato, la regia ha provveduto a censurare. Fino ad ora, Lino si è sempre continuato a mostrare grato nei riguardi degli autori del programma, che comunque avevano deciso di offrirgli un’opportunità. Adesso, però, il suo stato d’animo pare sia cambiato.

In queste ore, Lino ha pubblicato uno sfogo alquanto criptico in cui ha fatto delle allusioni molto pesanti. Il protagonista ha parlato inizialmente un po’ di sé, dicendo di reputarsi troppo onesto. Proprio la sua eccessiva onestà avrebbe portato alcune persone ad approfittarsi di lui. Lino ha chiarito che i problemi veri vanno ben oltre i programmi televisivi. Poi si è soffermato sul differente comportamento che alcune persone assumono in pubblico e in privato. Ad un certo punto, poi, Giuliano si è fatto più perentorio ed ha alluso al fatto che la sua onestà sia stata adoperata come pretesto per “liberarsi di lui, come pianificato ancor prima che iniziasse a far parte del loro reality“. Poi è arrivata la stoccata finale:

"Solo con il tempo capisci che per loro eri solo un ostacolo di cui sbarazzarsi".

Lino commenta anche Titty e Antonio di Temptation Island

Le parole di Lino Giuliano stanno suscitando un grande sgomento sul web, in quanto sembrano essere proprio riferite a quanto accaduto al Grande Fratello. Ad ogni modo, il protagonista non ha voluto dare ulteriori spiegazioni in merito al suo sfogo, pertanto, non resta che attendere per vedere se ci saranno novità.

Nel frattempo, Lino ha voluto spendere delle parole anche per commentare una coppia dell’edizione di Temptation Island di adesso, che è stata paragonata a lui e Alessia Pascarella, ovvero, Titty e Antonio. A tal proposito, Giuliano ha ammesso di reputare i due napoletani delle belle persone, pertanto, augura loro solo il meglio e spera che possano riuscire in quello in cui non è riuscito lui a causa del suo essere poco fermo. Anche qui parole piene di possibili interpretazioni.