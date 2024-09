Le nomination che ci sono state nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello hanno acceso un bel po’ di polemiche tra i concorrenti. Dopo lo sfogo di Lorenzo Spolverato contro Clarissa Burt, un’altra inquilina è rimasta male per quanto accaduto. La persona in questione è Ilaria Clemente, detta Ila. La ragazza non ha gradito la nomination ricevuta dalle protagoniste di Non è la Rai. A tal proposito, ha deciso di andare da Ilaria Galassi per avere un confronto con lei.

Il confronto post puntata del GF tra Ila e Ilaria Galassi

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato un confronto tra Ila e Ilaria. Le due donne hanno parlato di quanto accaduto, con particolare riferimento alle nomination. Nello specifico, la prima è rimasta male della votazione delle Non è la Rai. Con loro, infatti, aveva instaurato un rapporto sereno e tranquillo in casa, pertanto, non si aspettava che la votassero.

Ilaria, allora, ha deciso di spiegare alla sua compagna d’avventura per quale ragione le tre hanno deciso di agire in questo modo. Secondo il punto di vista dell’inquilina, l’atteggiamento di Ila è cambiato nel corso dei giorni. Poco alla volta si è un po’ isolata dal resto del gruppo e, di conseguenza, anche da loro, per avvicinarsi di più a Jessica Morlacchi. Ilaria ha chiarito di non avere assolutamente nulla contro quest’ultima, anzi, le è molto simpatica, tuttavia, crede che Ila debba comportarsi in modo più indipendente.

I consigli di Ilaria a Ila su come comportarsi

Nel dare luogo a questo chiarimento, Ilaria ha deciso di dare dei consigli alla sua compagna d’avventura su come comportarsi. Nello specifico, l’ha invitata ad essere se stessa e ad agire seguendo solamente quello che è il suo carattere e le sue sensazioni, senza condizionamenti esterni. In caso contrario, infatti, i coinquilini se ne accorgerebbero ma, soprattutto, sarebbe il pubblico da casa a notarlo e a penalizzarla.

Ilaria, inoltre, ha ammesso di essere convinta che Ila sia una ragazza estremamente socievole e solare, in grado di dare tanto in questo programma, pertanto, sarebbe un vero peccato se non si aprisse e si facesse conoscere per quello che è. Ila ha ascoltato con attenzione le parole della coinquilina e, alla fine, le due hanno suggellato il chiarimento con un caloroso abbraccio che ha sancito la pace fatta. Durerà oppure no?