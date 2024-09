É bastata una sola settimana all’interno della casa del Grande Fratello 18, per delineare le personalità dei protagonisti di questa nuova edizione. Il reality show quest’anno ospita concorrenti Vip e Nip, che affrontano insieme la loro avventura stringendo amicizie e facendosi conoscere dal pubblico italiano. I riflettori si sono accesi ben presto su Lorenzo Spolverato. Il milanese di 27 anni durante la seconda puntata ha raccontato parallelamente a Shaila Gatta, la sua infanzia nella periferia della città.

Un percorso che non gli ha impedito di formare un carattere gioioso ed estroverso, che in breve tempo ha conquistato molti dei coinquilini, oltre che i telespettatori. I primi giorni il suo legame con l’ex velina di Striscia la Notizia è stato evidente. Un vero e proprio feeling naturale che ha avvicinato i due concorrenti in quella che è sembrata subito un’amicizia molto speciale. A cambiare le carte in tavola però, è intervenuta Helena Prestes.

Dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, l’esuberante modella brasiliana si è mostrata altrettanto vicina a Spolverato, che adesso definisce “fratellino”. E se la gelosia sembra già aver preso il sopravvento tra le due donne del GF 18, Lorenzo prosegue per la sua strada, intrattenendo i coinquilini con la sua irresistibile simpatia. Domenica si è reso protagonista di una scena che ha conquistato il web, diventando immediatamente virale.

La caduta di Lorenzo Spolverato: le immagini conquistano i social

Uno degli aspetti che rendono il Grande Fratello un reality così amato, è la possibilità di entrare a tutti gli effetti nella vita dei concorrenti seguendoli in diretta 24 ore su 24. Gli attentissimi social dunque, si concentrano sulle vicende della casa, senza lasciarsi sfuggire i momenti salienti della giornata. Naturalmente in questa edizione ha già un ruolo d’onore Lorenzo Spolverato, che con il suo carattere intraprendente e coinvolgente sembra essere nato per il reality show.

Ma a far divertire il pubblico a casa non sono soltanto scenette e battute programmate, quanto piuttosto gli avvenimenti del tutto spontanei che si verificano sotto gli occhi delle telecamere. É quello che è avvenuto domenica pomeriggio, quando il 27enne milanese non ha perso occasione strappare involontariamente una risata a chi ha avuto modo di assistere ad una sua rovinosa caduta. Il gieffino era seduto comodamente su una delle colorate poltroncine che circondano il tavolo da pranzo, in compagnia di Javier.

In un momento chiaramente giocoso, qualcuno si è divertito a lanciare a mo’ di frisbee un piatto nella direzione di Lorenzo. Girandosi per acchiapparlo al volo però, il concorrente non ha preso bene le misure, finendo per cadere per terra. Inevitabile la comicità che è derivata dalla situazione. A rendere il tutto più esilarante, come ha sottolineato qualcuno nei commenti social, è stata però la reazione di Javier. Il gieffino infatti, non sembra essere particolarmente colpito dalla caduta del compagno, ma piuttosto si affretta a recuperare il piatto dal pavimento. La scena ha fatto il giro del web.