Tra i concorrenti più emblematici di questa edizione del Grande Fratello c’è sicuramente Shaila Gatta. Che nella notte ha avuto una discussione a causa delle nomination, ma poi ha chiarito. Dopo questo episodio, la giovane si è lasciata molto incuriosire da una nuova arrivata, che ha fatto il suo ingresso durante la puntata di ieri del GF, ovvero, Amanda Lecciso. Le due hanno iniziato a conoscersi meglio e, durante il confronto, sono emersi degli argomenti anche molto importanti.

Shaila e Amanda iniziano a conoscersi meglio al GF

Shaila Gatta e Amanda Lecciso pare abbiano parecchio in comune. Subito dopo l’ingresso in casa della sorella di Loredana, infatti, le due donne hanno iniziato a legare lasciandosi andare a confessioni molto interessanti. L’argomento principale è stato la famiglia. Shaila ha ammesso di essere molto legata ai suoi cari, sta di fatto che adora trascorrere del tempo insieme a loro.

A quel punto, allora, è intervenuta Amanda, la quale ha rivelato di avere anche lei una famiglia molto unita e coesa a cui è particolarmente legata. In particolar modo, ha un legame particolare con i suoi genitori, le sorelle e suo fratello, ma non solo. Amanda è anche madre di due bambini, uno di 10 e l’altro di 16 che, ovviamente, ama moltissimo.

La grande paura e il grande sogno di Shaila Gatta

Intavolato l’argomento, Shaila si è subito lasciata catturare dal racconto, sta di fatto che ha chiesto alla sua nuova compagna d’avventura come abbiano reagito i figli alla notizia del suo ingresso al Grande Fratello. Ebbene, a tal proposito, Amanda ha ammesso di aver parlato loro in maniera molto chiara e limpida, sta di fatto che hanno compreso la situazione. Inoltre, durante il suo periodo di permanenza in casa, i ragazzi sono affidati ai suoi genitori e alle sorelle, pertanto, è assolutamente tranquilla, almeno per il momento.

Parlando di questo argomento, Shaila ha fatto delle confessioni molto private. La ballerina ha ammesso di avere un grande sogno nel cassetto, ovvero, quello di diventare madre un giorno. Questo sogno, però, rappresenta anche la sua più grande paura. La giovane ha ammesso alla coinquilina di essere parecchio spaventata all’idea di doversi prendere cura di un’altra vita, teme di non essere all’altezza, per questo motivo è molto combattuta. Riuscirà a superare le sue paure e a realizzare questo grande sogno?