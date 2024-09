Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 20 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 20 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti consiglierei di evitar di commettere passi falsi a causa dell’esaurimento. Questa è una fase piena di sacrifici. Come ho già fatto notare in precedenza, la notizia rilevante è il prossimo transito di Venere a brevissimo termine, estremamente interessante in ambito affettivo. Se c’è il desiderio di rinverdire un sentimento, ci sarà sicuramente il tempo per farlo.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, suggerirei al Toro di fare un po’ di ordine e risolvere alcuni problemi familiari legati alla sfera finanziaria. Sento che i mesi recenti hanno dissipato alcune ombre nella tua vita. Se persistono problemi, questo è il momento propizio per esprimere i tuoi pensieri, dato che le tue idee sono in questo momento particolarmente lucide.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, gli scorsi sessanta giorni hanno presentato qualche confusione in campi amorosi. I legami d’amore significativi hanno resistito alle sfide, ma ogni connessione unica nata da un flirt è ora sotto l’esame critico di Mercurio, un pianeta che continua a dissonare. Dunque, è il momento di lasciare le controversie e privilegiare una discussione razionale.

Oroscopo del Cancro

Amato Cancro, pare che la tua pazienza abbia raggiunto il punto di non ritorno, e di conseguenza, di fronte a circostanze che ti sgradiscono, non esiterai a esprimere apertamente i tuoi sentimenti. È il momento di eliminare ogni ambiguità. Mercurio, in un favorevole allineamento, indica che sei il fulcro dell’attenzione. Per quel che riguarda l’ambito professionale, è propizio dare forma a nuove idee, dato che il 2025 si preannuncia essere un anno fertile per i tuoi progetti.

Oroscopo del Leone

Leone, la luna favorevole segnala non soltanto una potenza innata in te, ma anche un forte desiderio di risolvere quei problemi che turbano la tua pace. Un transito un po’ insolito sta per cominciare quindi se vi sono certe implicazioni amorose che sembrano stentare, o dei disaccordi che ti angustiano, sono convinto che verso la fine del mese sarai pronto a esprimere il tuo punto di vista.

Oroscopo della Vergine

Caro Vergine, percepisco da un po’ che c’è qualcosa che vorresti comunicare al tuo partner, ma sei trattenuto dalla paura di turbare l’equilibrio del vostro rapporto. Forse temi di scatenare un vero e proprio vespaio. Si sta profilando un tempo di decisioni per te, Mercurio nel tuo segno ti spinge a prendere determinazioni professionali. Nonostante ti sembri impegnativo lasciare un percorso per intraprenderne un altro, alla fine queste scelte si mostreranno vantaggiose.

Oroscopo della Bilancia

Amati Bilancia, l’influenza positiva di Giove si fa sentire. Aspiro che la presenza benefica di Venere abbia risollevato i sentimenti amorosi in voi. Se un legame vi fa soffrire, sia esso interno o esterno, sappiate che è il momento di lasciarlo andare. Non fatevi ingannare da chi può percepire la vostra forza come debolezza, non è affatto così.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sappiamo tutti che la perfezione non appartiene a questa realtà. Eppure, sembra che tu la stia costantemente cercando nel campo amoroso. Ma lascia che ti porti una buona notizia. Venere, il pianeta dell’amore, si sta preparando per transitare nel tuo segno zodiacale, promettendo un’ondata di emozioni. Entro la conclusione di questa settimana, potrebbe presentarsi un’occasione per un incontro davvero significativo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sei conosciuto come l’eterno viaggiatore, l’esploratore dello Zodiaco, una caratteristica che ti impedisce di fermarti. Tuttavia, con Giove, che è anche il tuo reggente, in opposizione, potresti sentirti stanco. Mi preoccupa che tu possa aver riempito la tua giornata di molti impegni. Ma tranquillo, per quanto riguarda l’amore, le stelle di agosto sono ormai alle spalle, il che significa che c’è la possibilità di riparare qualsiasi squarcio nella tua relazione sentimentale o, perché no, di vivere un incontro che ti divertirà.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, stiamo affrontando un periodo in cui l’opposizione di Marte può generare situazioni di stress, arrivando a causare qualche contrasto sia in ambito familiare che professionale, con i tuoi collaboratori o soci. Tuttavia, ricorda le mie parole: a partire dal 17 inizierà una fase più equilibrata e gestibile, che toccherà anche la tua vita lavorativa. È come se avessi l’occasione di abbandonare quelle strade ormai obsolete nella tua vita.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario sta affrontando dinamiche relazionali uniche ed è inconfutabilmente certo che tutte le situazioni sentimentali che stanno fallendo saranno messe sotto esame da una Venere che presto diverrà critica, influenzando non solo il campo lavorativo, ma anche la ricezione di nuovi pensieri e idee.

Oroscopo dei Pesci

Entro pochi giorni, Pesci, vedrai Mercurio che non si contrappone più, segnalando la fine del periodo dedicato alla pianificazione lavorativa e delle questioni che stai considerando – questo indica un passaggio decisivo all’azione. E ricorda, Venere è in viaggio per trasmetterti esperienze straordinarie.

