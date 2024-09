Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 15 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 15 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua forza è inesauribile, quindi non devi preoccuparti se ultimamente senti un po’ di irritazione o nervosità. Potresti sentire che alcuni non stanno prestando attenzione alle tue parole. È giunto il momento di mettere a punto le tue finanze e di pensare a ridurre le spese. Per quanto riguarda l’amore, aspettati un bel risveglio dal 23.

Oroscopo del Toro

Toro, la tua natura veritiera rende la menzogna un’impresa ardua. E’ palese su di te quando devii dalla verità, poiché sei un individuo sinceramente autentico. Preferisci di gran lunga una cruda realtà piuttosto che impostare la tua giornata su una base di falsità. Novità in arrivo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avete la propensione di mostrare fiducia verso individui che non sono sempre meritevoli. Questo può causare disagio; quindi vi consiglio di riepilogare gli avvenimenti tra luglio e agosto. Sono certo che vi sia qualche relazione che necessita di essere resa più sana o, in alternativa, conclusa per sempre. Quello che realmente conta è la depurazione della vostra esistenza affinché i momenti duri si dileguino e vi distanziate definitivamente da tutto ciò che manca di concretezza.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’influenza della luna è positiva per voi, soprattutto se state cercando di trovare l’amore. Non dimenticate che, tra poco, Venere sarà di nuovo in ascesa. È il momento di provare nuove emozioni e godere delle piccole gioie della vita. A volte, anche le azioni più semplici ci regalano momenti di felicità: una cena con amici affettuosi, una piacevole passeggiata lungo il fiume, l’ammirazione di un tramonto o il rinnovato affetto di un vecchio amico.

Oroscopo del Leone

Alla cara amica Leonessa dovrei rammentare che non si prospetta un finesettimana di relax, e non per cause avverse, ma piuttosto per l’ampio elenco di incarichi e responsabilità che attendono la sua attenzione. Come sottolineato recentemente, il generoso segno del Leone possiede un tripennio appena iniziato per mostrare il proprio valore e mettersi in gioco. Dietro le quinte, Giove offre già il suo benevolo sorriso.

Oroscopo della Vergine

Il segno della Vergine è influenzato da Mercurio che incita a portare a termine le attività in sospeso entro il 23, indicando che entro tale scadenza possa presentarsi un’opportunità per poter iniziare un nuovo percorso. Oltretutto, è possibile che l’amore risplenda nuovamente come l’attore principale della tua vita.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, un nuovo modo di percepire la realtà si presenta come una boccata d’aria fresca. Il favorevole influsso di Giove non solo favorisce il ricupero della fiducia in se stessi, ma indica anche una meta fondamentale da perseguire. Intanto, l’amore sta per fare il suo ingresso sorprendente.

Oroscopo dello Scorpione

Sorridete Scorpione, presto l’arrivo di Venere nel tuo segno porterà una fase di espansione che favorirà la risoluzione di qualche indugio sorto durante i mesi estivi. Certamente, i più giovani troveranno più agevole stravolgere il corso della propria vita, ma non sottovaluterei neanche l’ardire delle persone più avanti con l’età – potrebbero celare un audace progetto da perseguire!

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ci sono individui che non hanno dimostrato la gratitudine che meritavi, ma non perdere energie su questo. L’importante è quello che è successo, ora concentrati sulle necessità del tuo cuore.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, in te si riscontra una perseveranza encomiabile, la stessa che ti permette di proseguire nei momenti difficili: per te, ogni sacrificio ha senso se finalizzato al raggiungimento di un risultato positivo. Adesso, è fondamentale che tu dedichi la tua attenzione alla risoluzione di certe intricate faccende sentimentali che sono ancora lì, in attesa di una sistemazione.

Oroscopo dell’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario potrebbero avvertire un’improvvisa tensione, un’energia elettrica che rischia di farli apparire troppo ansiosi. È indispensabile fare attenzione a non lasciare che una semplice incomprensione d’amore si trasformi in un ostacolo insuperabile. Gli Scorpione e i Leone sono i segni zodiacali con cui sarà cruciale confrontarsi nel corso di questo periodo.

Oroscopo dei Pesci

All’oroscopo dei Pesci, attenzione: non c’è tempo da sprecare. L’influenza contrastante di Mercurio resterà fino almeno al 23, ma poi si potrà concentrare sull’ambito professionale. Incontrerai individui che meritano il tuo interesse e gradualmente capirai quale percorso è il più opportuno da percorrere. Nuovi stimoli affettivi emergeranno gradatamente. L’appendice del mese si preannuncia ricca di promesse. Pertanto, coloro che sono impegnati in una relazione dovranno puntare a consolidarla, mentre per coloro che si trovano in una situazione sentimentale incerta, ci sarà la possibilità di fare chiarezza su questioni ancora non risolte.

