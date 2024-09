In queste ore, sul web è scoppiata una polemica che riguarda Ernesto Russo, ex cavaliere di Uomini e Donne. Malgrado il suo percorso all’interno del programma sia giunto al termine, di lui si continua a parlare sui social. Di recente, l’uomo ha incontrato un altro noto ex volto di UeD, ovvero, Sossio Aruta e tra i due c’è stato un bacio. In men che non si dica sul web è scoppiato il caos, al punto da spingere i due ad intervenire.

Il bacio tra Ernesto Russo e Sossio Aruta

Ernesto Russo ha trovato l’amore poco dopo essere uscito da Uomini e Donne. La sua relazione con Marta prosegue a gonfie vele, e in questo periodo il cavaliere ha anche pubblicato dei video e delle foto in sua compagnia rendendo il tutto pubblico e ufficiale. Qualche giorno fa, però, il protagonista è finito sotto i riflettori per un’altra faccenda.

Tutto è partito da un video pubblicato da Sossio Aruta in cui l’uomo ha voluto immortalare il momento in cui ha incontrato Ernesto. I due si conobbero nel 2015 e tra di loro nacque un’amicizia. A causa di vari impegni e della lontananza, però, erano anni che non si vedevano. Quando si sono incontrati, dunque, hanno immortalato il tutto con un video durante il quale si sono scambiati un bacio sulle labbra.

I due ex di Uomini e Donne svelano come stanno le cose

La clip in questione ha suscitato subito un certo sgomento tra gli utenti del web, che hanno iniziato ad insultare i due e a chiedere spiegazioni per il loro gesto. Ebbene, dapprima è intervenuto Sossio, il quale ha specificato che il bacio sia stato involontario. A seguire, poi, è stato Ernesto a rilasciare un’intervista per il profilo Instagram di Fralof in cui ha svelato la verità.

Ernesto si è detto basito del fatto che, a giorno d’oggi, genera scalpore un bacio tra due uomini. Lui e Sossio sono molto amici, pertanto, si sono scambiati questo bacio con totale naturalezza e senza alcuna malizia. La gente, però, può continuare a dire e pensare ciò che vuole, in quanto le critiche gli scivolano completamente addosso. Questo ulteriore chiarimento sarà servito a sedare la polemica? Vedremo.