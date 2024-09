Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 12 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 12 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, riesco a percepire che l’energia e la determinazione non ti stanno certo mancando in questi giorni. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione a chi ti è accanto, e a come recepiscono i tuoi input. Ci potrebbe essere infatti la possibilità che tu ti irriti nel caso in cui qualcuno non adempia alle proprie responsabilità. Ti sto dando questo consiglio in anticipo, in modo da permetterti di scongiurare eventuali conflitti inutili.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, ti dico Toro, sei sempre stato una solida fondamenta per chi ti circonda, ma ti sei mai chiesto chi sarà lì per te quando sei in difficoltà? Quindi, ora il tuo obiettivo principale dovrebbe essere cercare rapporti sinceri e alleanze forti, sia nel campo affettivo che in quello lavorativo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, nonostante la presenza di Giove nel vostro segno, sappiamo che alcuni mesi come luglio e agosto sono stati particolarmente difficili, forse a causa di un cambio di responsabilità o di un confronto intenso. Tuttavia, vi assicuro che gradatamente la situazione comincerà a migliorare e tutto si orienterà verso una fase più favorevole.

Oroscopo del Cancro

Cancro, la luna in contrapposizione richiede prudenza nelle interazioni con gli altri, ma non dimenticare la mia opinione precedente. Giove nel tuo segno nel 2025 pronostica realizzazioni di successo. Quindi, ci rimangono numerosi mesi per mirare a raggiungere un importante traguardo.

Oroscopo del Leone

Il nato sotto il segno del Leone, generalmente, si distingue per la propria capacità di empatia. Ciò nonostante, qualora un rapporto non risulti essere fruttuoso, è molto probabile che decida di prendere una posizione decisa. Da sottolineare la favorevole posizione di Giove, che promette successo in ambito lavorativo.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, comprendo che in questo astrologicamente assonante giovedì potrebbero essersi verificati piccoli ostacoli. Tematiche legali, burocratiche o di natura contrattuale potrebbero aver creato un clima di tensione che necessita di essere domato. Tuttavia, non lasciare che nulla ti fermi! L’aurora del successo è ormai prossima.

Oroscopo della Bilancia

Spero che non tutti i nati sotto il segno della Bilancia abbiano attraversato tempi burrascosi in passato. E’ indubbio che in alcune situazioni, la mancanza di determinazione e la giusta energia abbia impedito di esprimere il proprio meglio. Tuttavia, l’amore è presente e lì a portata di mano, osservate attentamente. Anzi, le stelle sono favorevoli ad un fiorire di nuovi amori per voi, Bilancia.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione sarà in grado di rinnovare le sue emozioni. Venus si farà sentire nel segno tra qualche giorno, e avremo anche Marte in una brillante posizione, il che indica un desiderio intenso di socializzazione. Questo potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta ad una relazione sentimentale, quindi apra i suoi orizzonti.

Oroscopo del Sagittario

Come astrologo, sono a conoscenza della tua natura ardente e fervente,caro Sagittario. Sei conosciuto per l’intensità, l’entusiasmo e l’energia che riversi in un incarico che ti appassiona veramente. Tuttavia, un consiglio che ti do è quello di non spingerti troppo oltre i tuoi limiti, poiché potresti scoprire che il tuo lavoro si sta trasformando in un compito più oneroso di quanto avessi anticipato.

Oroscopo del Capricorno

I Capricorno saranno i veri protagonisti di Hay Day. Nello scenario affettivo, si prevede un ritorno alla serenità soltanto dal 23. Nonostante ciò, è un ottimo momento per fare ordine in questioni legate all’ambito domestico e lavorativo, e più in generale, i temi che riguardano il vostro benessere.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, si preannuncia un fine settimana pieno di energia. La posizione della Luna nel vostro segno il 14 e 15 vi incoraggia ad esprimere la vostra verità, specialmente nelle questioni d’amore.

Oroscopo dei Pesci

All’interno del segno dei Pesci, si iniziano a notare progetti lavorativi di notevole importanza. Nonostante un periodo di agitazione e turbamento vissuto nel mese di Agosto, le circostanze appaiono ora più promettenti. Tuttavia, Mercurio si trova in opposizione, quindi potrebbe essere necessario imporsi di tanto in tanto, e forse anche mostrare un po’ di stizza. Gli altri tendono a sottovalutare la tua determinazione, a causa della tua tendenza ad essere compiacente. Ma, ricorda, non è mai troppo tardi per una svolta.

