Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 11 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 11 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, hai avanti una serie di cambiamenti e modifiche. Sto già lavorando sul tuo oroscopo del prossimo anno e posso anticiparti che la prima metà dell’anno sarà particolarmente significativa. Quindi, è il momento di mettersi all’opera, di lavorare con determinazione. Tu sei una persona con una volontà ferrea e anche se potrebbe essere necessario fare qualche sacrificio economico, ne varrà la pena. Per quanto riguarda l’amore, ci sono alcune questioni che devono essere risolte, ma dal 23 in poi, tutto sarà più semplice.

Oroscopo del Toro

Amico del Toro, sei in un periodo di rimesso in sesto. Fino a maggio, Giove ha brillantemente dissolto le zone grigie. Tuttavia, forse adesso ti trovi nel punto di dover ricominciare da capo. La giornata si annuncia propizia per coloro che devono prendere decisioni professionali rilevanti, per chi ha progetti da sviluppare e desidera esplorare percorsi diversi rispetto al solito. Per quanto riguarda l’amore, tutto procede nella norma.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, tutti gli allineamenti astrali di Venere e Giove suggeriscono che agosto potrebbe aver pesato un po’ sul fronte emotivo, risvegliando la consapevolezza di stare interagendo con individui dalle intenzioni opache. Tuttavia, ora sulla tua strada c’è un nuovo inizio. Il tuo spirito positivo e la tua innata curiosità devono rimanere sempre i tuoi compagni fedeli.

Oroscopo del Cancro

Cancro, ti attende un piccolo ostacolo da affrontare, ma ristoreranno anche positive novità. Devi sapere che questo momento rappresenta solo l’antipasto di un 2025 di grande peso. Non sto procrastinando le liete notizie, ma sto piuttosto mettendo in luce che, proprio a partire dall’adesso, gradualmente si stanno germinando nuove possibilità e opportunità che si rivelaranno vincenti. Nel giro di pochi mesi…

Oroscopo del Leone

Il rappresentante del segno Leone anela a godersi appieno la vita, pertanto non tollera più respinte o posticipi. Inoltre, in questa giornata, l’astro lunare si mostra propizio, potendo dunque favorire l’insorgere di una brillante intuizione o di una piacevole sensazione.

Oroscopo della Vergine

Per la Vergine si prospetta l’avvio di un importante impresa di vita. Le intenzioni poco trasparenti di altri difficilmente saranno in grado di fermarti. Dal 9 al 23, Mercurio nel tuo segno ti propone un messaggio forte: è ora che tu ti arrotoli le maniche e ci metti mano a nuovi progetti.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, Giove e Venere sono in posizione favorevole. È il momento di concentrarsi sulla propria salute e sull’amore. Sebbene possa sembrare che l’opinione altrui non ti tocchi, in realtà fa qualche graffio. Essendo una persona che tende a cercare l’approvazione altrui, il Bilancia ha spesso una vena estetica, in certi casi anche un po’ narcisistica. Dunque, invece di dare per scontato di dover piacere a tutti, cerca di ricomporre eventuali dispute. La Luna, oggi, ti sorride amichevolmente.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’universo ti suggerisce di portare attenzione agli eventi, non soltanto in giornata, bensì anche nelle giornate future. Venere si fa sentire nel tuo segno, un conto alla rovescia è iniziato. Presto, in circa un paio di settimane, ti aspetta un periodo particolarmente favorevole per quanto riguarda l’amore e le relazioni sentimentali.

Oroscopo del Sagittario

Per il segno del Sagittario, è stato un periodo ricco di sfide. Alcuni sagittariani si sono sentiti trascurati, altri hanno dovuto affrontare sforzi notevoli per affrontare dei compiti inediti, che si sono rivelati più ardui rispetto a quanto preventivato. Agosto, in particolare, ha portato in superficie delle difficoltà legate all’amore e al lavoro. Tuttavia, ora vi è un graduale e costante miglioramento in vista.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’intenso sfinimento che stai avvertendo è causato da Marte in posizione sfavorevole, ma c’è anche un forte desiderio di affondare nell’abbraccio del relax. Dopo le 17:00, potresti sentirti più leggero e sereno. Certo, si spera che la persona che ami ti stia accanto, si può trattare di una riconciliazione dopo una distanza, sia fisica che emotiva. Che questa persona venga da molto lontano a te o tu a lei, è possibile che ci sia un riavvicinamento.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario è positivamente influenzato dalla Luna al momento, necessitando di un’escursione mentale. Come può realizzarlo? Promuovendo iniziative intrise di avventura e libertà, le quali possono tener conto del sentimento amoroso.

Oroscopo dei Pesci

Per i Pesci, riscontriamo alcune contraddizioni. C’è una certa urgenza: entro il 23 segnaliamo l’avvio di un progetto o la necessità di riflettere sulle priorità. Riguardo all’amore, invitiamo a dimenticare le incomprensioni passate. Ce ne sono state in abbondanza nel mese di agosto.

