In queste ore, un ex corteggiatore di Ida Platano ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni davvero inedite in merito ad un suo possibile ritorno a Uomini e Donne. La persona in questione è Pierpaolo Siano. I fan del programma di Maria De Filippi sicuramente si ricorderanno di lui in quanto è stato il rivale di Mario Cusitore durante tutto il trono di Ida. Ebbene, Pierpaolo potrebbe tornare nel parterre, ma in quali vestiti? A quanto pare in quelle corteggiatore di Francesca Sorrentino.

Cosa ha rivelato l’ex di Ida, Pierpaolo Siano su Francesca Sorrentino di Uomini e Donne

Pierpaolo Siano ha rilasciato un intervista per Lollo Magazine In cui ha svelato di essere particolarmente incuriosito dalla nuova tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino. Il giovane ha ammesso che la ragazza potrebbe rappresentare il suo ideale, Tuttavia, prima di prendere la decisione di scendere effettivamente per corteggiarla, Pierpaolo ha ammesso di voler vedere prima qualche puntata in modo da capire se, oltre all’aspetto estetico, Francesca possa incuriosirlo anche caratterialmente.

Al di là dell’interesse per Francesca, però, Pierpaolo ha detto di stare bene così e di non sentire minimamente la necessità di tornare nel parterre. Siano non ha bisogno di Uomini e Donne per fare serate in giro per locali, in quanto, grazie alla sua professione di dj, Le ha sempre fatte.

Pierpaolo lancia stoccate a Mario: i due do nuovo a UeD in ruoli differenti?

Nel corso dell’intervista, poi, Pierpaolo ha anche parlato del recente ritorno a nel programma di Mario Cusitore. Il giovane non ha potuto fare a meno di fare un po’ di ironia in merito alle dichiarazioni fatte dal suo ex rivale in amore su Ida Platano. L’ex corteggiatore, infatti, ha dato l’impressione di non credere molto alle affermazioni di Mario.

Pierpaolo, però, non hai escluso che, nel caso in cui Ida dovesse accettare di tornare nel parterre, trovandosi a confronto con Mario, tra i due posso esserci un ritorno di fiamma. In merito al suo rapporto con Ida, invece, Pierpaolo è stato alquanto categorico rivelando di non aver mai avuto più ripensamenti su come si è comportato e sul modo in cui ha deciso di troncare la conoscenza con la donna. Cosa succederà dunque adesso? Ida, Mario e Pierpaolo si troveranno nuovamente a Uomini e Donne in ruoli differenti rispetto al passato? Non resta che attendere per scoprirlo.