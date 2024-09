L’atteso ritorno del programma televisivo ‘BellaMà‘, ideato e condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2, promette un ricco assortimento di novità e conferme. La terza edizione di questo famoso format, incentrato sul confronto intergenerazionale tra i giovani della Generazione Z e gli over 55, conosciuti come Boomer, continua il suo appassionante dialogo tra le generazioni. I confronti variano dai dibattiti sull’attualità ai duelli di canto e ballo. Il programma, oltre a rinnovare alcune rubriche di successo, introduce novità come BellaSanremo, un preludio all’evento musicale più atteso dell’anno, e Tutti cantano le emozioni, un viaggio nell’ampia discografia dei grandi artisti italiani.

Terza stagione di BellaMà: novità e conferme del programma

La terza stagione di “BellaMà” ritorna il 9 settembre, trasmessa dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17 su Rai 2. Pierluigi Diaco, ideatore e conduttore del programma, mantiene due gruppi focali: i giovani della Generazione Z (18-25 anni) e i Boomer (over 55 anni). Ancora una volta sedici concorrenti perfettamente bilanciati tra le due generazioni, parteciperanno a una serie di sfide e attività. Questi includono interviste agli ospiti, la produzione di brevi video chiamati reel e partecipazione a dibattiti sull’attualità.

Segnaliamo anche la nascita di BellaSanremo, una collaborazione con Roberta Capua voluta per avvicinare il pubblico alla più importante tradizione musicale e televisiva italiana. Tra le novità anche un segmento nuovo, Tutti recitano le favole, dove Nancy Brilli, assieme ai concorrenti delle categorie Z e Boomer, farà rivivere i grandi classici delle fiabe. Ma non è tutto, il programma darà grande attenzione alla musica italiana con Tutti cantano le emozioni, gestito da Gino Castaldo e Marco Morandi, che analizzeranno la discografia dei grandi cantautori su temi specifici, a partire dal 10 settembre con una riflessione sui versi più emozionanti dedicati al “mare”.

Struttura e contenuti delle puntate di BellaMà

Il programma continuerà a offrire le amate rubriche storiche, come le sfide di danza presentate da Antonella Elia e Adriana Volpe, in cui i concorrenti si daranno battaglia con spettacolari coreografie. Ritroveremo ancora gli itinerari musicali curati da Rita Forte e Memo Remigi, che riproporranno alcuni dei brani più emblematici del Novecento in un’atmosfera da piano bar.

La riflessione su temi di carattere esistenziale proseguirà con Don Walter Insero e la sua rubrica “Dove si trova Dio?“. Manuela Villa, invece, guiderà i concorrenti nelle prove di canto, mentre Rita Forte curerà la rassegna della musica leggera italiana per concludere la settimana.

Verranno proposte anche alcune puntate speciali, come quella del 19 settembre, dedicata ai 90 anni di Sofia Loren, con la partecipazione di illustri ospiti come Giovanni Minoli, Marino Bartoletti e Steve Della Casa. Da segnalare, infine, il debutto del corpo di ballo di “BellaMà”, composto da una parte del cast, tutte ballerine non professioniste.