Tra Lino Giuliano e Raul Dumitras non scorre buon sangue, e questa è una cosa piuttosto nota da quando Temptation Island è giunto al termine. In queste ore, però, i due si sono lanciati mediante i social delle stoccate davvero velenose, che lasciano presagire risvolti davvero inaspettati e intriganti. Lino, infatti, ha pubblicato una frase criptica, molto probabilmente riferita al suo rivale, in cui ha espresso una sorta di “minaccia”.

Le stoccate tra Lino Giuliano e Raul Dumitras

Una volta concluso Temptation Island, Lino e Raul hanno iniziato a lanciarsi stoccate piuttosto velenose mediante i social. In queste ore ore il napoletano ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha scritto che napoletani si nasce, non si diventa. Il riferimento è stato inequivocabilmente rivolto ad un recente video pubblicato da Raul in cui finge di parlare in napoletano utilizzando un audio di Alessia Pascarella dove paragona Maika Randazzo a Nino D’Angelo.

Ebbene, subito dopo la pubblicazione di questo contenuto, a distanza di qualche ora, Raul ha deciso di replicare con una frase decisamente più pungente. Il giovane, infatti, ha scritto che uomini si nasce e non si diventa. Anche se i due non si sono mai menzionati esplicitamente, i riferimenti sono stati decisamente palesi.

La “minaccia” di Lino: rivelazioni scottanti su Raul?

Come se non bastasse, poi, stamane Lino Giuliano ha pubblicato un nuovo contenuto decisamente più esplicito. Il giovane ha scritto che, molto presto, si leverà la soddisfazione di smascherare una persona che, secondo il suo punto di vista, sarebbe pieno di maschere. Al momento, però, non ha voluto fare il nome, in quanto sta attendendo di racimolare ancora più prove, tuttavia, molto presto consumerà la sua “vendetta”.

In effetti, anche l’influencer Deianira Marzano ha ammesso di essere a conoscenza del fatto che, molto presto, cadrà la presunta maschera di Raul, in quanto ci sarebbero delle rivelazioni piuttosto scottanti sul suo conto che potrebbero metterlo in una posizione decisamente scomoda. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa succederà.