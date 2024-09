Una altro concorrente Nip dell’edizione di quest’anno del Grande Fratello è stato annunciato. Se l’elenco dei Vip è alquanto ricco e quasi completo, quello dei Nip lo è certamente meno. Al momento, infatti, sono stati annunciati solo due protagonisti, ovvero, Michael Castorino e Sara Pilla. Adesso, però, è stato fatto anche un terzo nome. Si tratta di una donna e, malgrado sia annoverata tra i personaggi non famosi, risulta essere al pari di altri che, invece, sono catalogati nell’elenco dei Vip. Lei, infatti, ha partecipato ad una passata edizione di Temptation Island.

Ecco chi è la terza concorrente Nip del Grande Fratello e cosa ha fatto

In queste ore, Davide Maggio ha annunciato il nome della terza concorrente Nip di questa edizione del Grande Fratello, in partenza su Canale 5 da lunedì 16 settembre. La donna in questione si chiama Yulia Naomi Bruschi. Lei è nata nel 1998 a L’Avana, per poi trasferirsi a Lucca sin da quando era una bambina.

Nel corso della sua vita ha avuto diverse esperienze nell’abito televisivo. Quella che le ha donato maggiore popolarità è, sicuramente, quella che l’ha vista come partecipante di Temptation Island. Yulia ha preso parte all’edizione del 2020, presentata da Alessia Marcuzzi, nel ruolo di tentatrice. In tale occasione si avvicinò a Gennaro Mauro, fidanzato di Anna Ascione.

Ecco cos’altro ha fatto in tv: perché non rientra tra i Vip?

Quella di Temptation Island, però, non è stata l’unica esperienza televisiva di Yulia Naomi Bruschi. L’anno seguente, infatti, la giovane ha partecipato anche alla prima ed unica edizione di Love Island, programma condotto da Giulia De Lellis. In quella circostanza uscì fidanzata con Manuel Pirelli. La loro storia, però, non durò molto, in quanto naufragò dopo pochi mesi e lui fece coming out annunciando la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Alex Migliorini.

Insomma, a quanto pare, Yulia non abbia nulla da invidiare ad alcuni concorrenti che sono stati annoverati nella categoria di “Vip”. Basti pensare, ad esempio, a Lino Giuliano, che vanta, esattamente come la ragazza, la partecipazione al reality show incentrato sui sentimenti. Per quale ragione, dunque, lei è annoverata tra i non famosi?