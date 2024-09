Torna sugli schermi italiani uno degli appuntamenti più attesi dall’audience dei programmi culinari, la dodicesima edizione di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’. Dal celebre tendone del cooking show si preannunciano gustose novità, nuove sfide dolciarie e prove culinarie guidate dalla consueta squadra di giudici rinforzata dalla presenza fissa di un nuovo superospite. Un’accattivante novità di questa edizione 2024 sono due puntate dedicate alle selezioni tra i concorrenti. Quale mistero si nasconde sotto il tendone di Bake Off Italia quest’anno?

Dodicesima edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno: anticipazioni, giudici e novità

È in arrivo uno degli eventi più attesi dai fanatici di pasticceria: la dodicesima edizione di “Bake Off Italia – Dolci in forno”. A partire dal venerdì 6 settembre, dalle 21:30 su Real Time e in streaming su Discovery+, il famoso cooking show riapre le porte del suo iconico tendone, pronto a deliziare con nuove sfide dolciarie e intriganti novità.

Questa edizione è condotta da Benedetta Parodi, che guida i telespettatori attraverso le diverse sfide e avventure culinarie dei concorrenti. Al suo fianco, il rinomato team di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia assieme all’illustre Maestro Pasticcero Iginio Massari, superospite fisso, apporta la sua inestimabile esperienza nella prova tecnica.

La dodicesima edizione di “Bake Off” presenta per la prima volta due episodi dedicati alle selezioni tra concorrenti. Dall’originario gruppo di 30 aspiranti pasticceri, solo 14 avranno l’opportunità di proseguire nell’avventura, mettendosi alla prova nelle future sfide sotto il tendone.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La tematica di questa stagione è “L’Olimpo della Pasticceria“, un omaggio alla tradizione e all’innovazione dolciaria. Bake Off Italia conserva il suo ruolo di riferimento nel mondo della pasticceria, ospitando nel suo tendone talenti emergenti e figure affermate del settore.

Una volta concluse le selezioni, la competizione prosegue con il formato tradizionale. Ogni settimana, i concorrenti si sfidano in tre prove: la prova creativa, dove esprimono la propria fantasia riadattando i classici; la prova tecnica, sotto la sorveglianza del Maestro Massari; e infine la prova a sorpresa, ideata per stimolare creatività e talento con sfide di alta componente visiva.

La location insignita dell’incoronazione del Miglior Pasticcere Amatoriale d’Italia è la magnifica Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, un gioiello architettonico in Lombardia, che offre lo scenario finale del programma dal 2017.

La nuova edizione di “Bake Off – Dolci in forno” è trasmessa a partire dal venerdì 6 settembre alle 21:20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in diretta sul sito ufficiale del canale. Gli episodi saranno successivamente disponibili su Discovery+ per gli abbonati al servizio, ed anche in simultanea sul canale Nove.