Da quando lo staff di Temptation Island ha iniziato a rendere pubbliche le coppie di questa nuova edizione del programma, sul web hanno iniziato contestualmente a diffondersi numerose segnalazioni. Quasi tutte le coppie sono state prese di mira e sono emersi dei retroscena anche piuttosto incresciosi. Tra gli influencer che maggiormente si sono battuti per mettere in cattiva luce le scelte della redazione in merito alla selezione del cast è stato Alessandro Rosica. Quest’ultimo ha diffuso delle segnalazioni piuttosto forti, proprio come quella trapelata ieri su Millie e Michele. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, la caporedattrice dei programmi di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio. Raffaella Mennoia, infatti, è intervenuta per commentare tutte le indiscrezioni emerse in questi giorni.

Le parole di Raffaella Mennoia sulle segnalazioni su Temptation Island

Tante sono le segnalazioni emerse sulle coppie di questa edizione di Temptation Island. Molte fanno riferimento al fatto che le coppie siano fake, mentre altre sono legate a possibili tradimenti già avvenuti, prese in giro e accordi vari. Di tutto questo è stata accusata la redazione, che non avrebbe svolto al meglio il suo lavoro durante la fase di selezione ai casting.

Raffaella Mennoia, così, ha deciso di intervenire una volta per tutte. Mediante il suo account di Instagram, la donna ha detto che, almeno per il momento, tutte le segnalazioni che sono spuntate sul web non sono vere e non hanno alcun fondamento. La donna ci ha tenuto a specificare “almeno per ora”, il che vuol dire che la sua versione potrebbe cambiare in corso d’opera.

L’affondo della Mennoia contro i detrattori

Ad ogni modo, questa non è stata l’unica replica di Raffaella Mennoia. La donna, infatti, ha deciso di rispondere direttamente anche al di sotto di un commento di Alessandro Rosica, nel quale lui ha continuato ad attaccare gli autori di Temptation Island per le scelte compiute.

Ebbene, a tal proposito, la collaboratrice di Maria De Filippi ha specificato innanzitutto di non conoscere chi sia l’influencer in questione. Successivamente, poi ha svelato di fare fatica a ricordarsi di tutti in quanto sono davvero tante le persone che, pur di fare un po’ di hype sui social, scrivono cose assolutamente infondate. Rosica, ovviamente, ha replicato rimanendo fedele alla sua idea e alle sue opinioni. Ad ogni modo, solo il tempo potrà darci tutte le risposte.