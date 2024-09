Sono ripartite a pieno ritmo le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, e ieri sera c’è stata la seconda. In tale occasione, in tanti credevano che ci sarebbe stato il tanto atteso confronto tra Mario Cusitore e Ida Platano. In effetti, quest’ultima si è presentata, ma stavolta era Mario ad essere assente, come mai? Nel frattempo, sono spuntate anche delle indiscrezioni su Armando Incarnato. I due protagonisti potrebbero avere una sorta di accordo con la redazione di Uomini e Donne? Cosa è emerso.

Perché Mario Cusitore ha disertato Uomini e Donne? C’entra la redazione?

Come ogni anno, Maria De Filippi punta su alcuni protagonisti di Uomini e Donne per tenere alto l’interesse del pubblico da casa. Questo non è un inganno, ma una normale strategia di marketing per riuscire a garantire sempre ottimi ascolti per il programma. Ad ogni modo, pare che in questa prima fase di UeD, la donna e tutta la redazione abbia scelto di puntare su Mario Cusitore e Armando Incarnato.

Partendo dal primo, quest’ultimo si è assentato durante la registrazione di ieri, cosa che ha generato un certo sgomento. Nella prima ripresa, infatti, il giovane si era detto intenzionato a riconquistare Ida. Quest’ultima non c’era, così in tanti speravano che ieri si sarebbero finalmente confrontarti. Ebbene, in tale occasione è stato lui a non presentarsi. L’influencer Opinionista Social ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha fatto dell’ironia sulla faccenda. Nel dettaglio, ha alluso al fatto che, in realtà, Mario non avesse null’altro da fare ieri, quindi, poteva partecipare al programma, ma ha deciso di non farlo. Questa scelta sta spingendo molti a credere che, in realtà, si tratti di una strategia, magari studiata con la redazione, per allungare il brodo e aumentare la suspense dei telespettatori sull’incontro tra il napoletano e la parrucchiera. Sarà davvero così?

Armando Incarnato starebbe a UeD da fidanzato: cosa c’è sotto?

Questa non è l’unica polemica sorta in queste ore su Uomini e Donne. Sempre l’influencer sopracitato ha posto l’accento anche su un altro esponente del Trono Over del programma, ovvero, Armando Incarnato. Quest’ultimo è tornato nella trasmissione, malgrado sul web siano circolate tantissime notizie inerenti un suo ipotetico fidanzamento con una certa Noemi.

Se così fosse, la sua presenza nel parterre sarebbe assolutamente ingiustificata. Inoltre, appare anche assurdo che questa voce non sia arrivata alla redazione del programma, dato che se ne parla da mesi. Pertanto, sorge spontaneo chiedersi se, in realtà, la sua presenza non sia stata concessa dallo staff del talk show per sollevare delle dinamiche. Specie in vista del ritorno di Ida e Mario nel parterre, sicuramente Armando sarà in grado di generare delle polemiche che riescono sempre a intrattenere i telespettatori.