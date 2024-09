Dopo tante notizie che si sono rincorse sul web in queste settimane, finalmente sono arrivati degli aggiornamenti ufficiali. Lo staff del Grande Fratello ha annunciato sul sito, e gradualmente anche sui social, i primi cinque concorrenti di questa nuova edizione del GF. Inutile dire che già sono sorte le prime polemiche.

Ecco le prime tre concorrenti ufficiali del Grande Fratello

I primi cinque concorrenti ufficiali del Grande Fratello sono stati annunciati. Le prime tre sono state comunicate insieme, in quanto hanno avuto la stessa carriera professionale. Le persone in questione sono Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere. Loro sono tre icone degli anni ’90 divenute celebri nel programma Non è la Rai.

Pamela ha partecipato anche a La Fattoria nel 2006 e, dopo un periodo di pausa, è pronta a mettersi in gioco nel reality show. Eleonora, invece, non ha preso parte a nessun altro programma televisivo, ma si è dedicata principalmente alla carriera nel mondo del cinema. Ilaria, dal canto suo, ha iniziato la carriera televisiva con Domenica In, poi ha partecipato a tanti altri programmi di successo, e adesso è pronta a entrare nella casa del GF.

Gli altri due concorrenti ufficiali e le polemiche sul web

Il quarto concorrente ufficiale del Grande Fratello, invece, è Luca Calvani. Lui è un attore e conduttore televisivo, ma ha svolto anche la professione di modello. In televisione ha debuttato nel 2000 ricoprendo un ruolo importante in Distretto di Polizia e poi in tanti altri film di un certo calibro come “Le fate ignoranti” di Ferzan Özpetek. Proprio sul suo conto, però, sono spuntate delle polemiche sul web. Molti utenti, infatti, hanno commentato al di sotto del suo video di presentazione dicendo di non sapere minimamente chi sia e per quale ragione sia reputato vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)



Infine, la quinta concorrente ufficiale del Grande Fratello annunciata dallo staff del programma è Jessica Morlacchi. Lei è una cantante che si è dedicata principalmente alla musica negli anni. Nel 2001 vinse anche il Festival di Sanremo, ma poi si allontanò dal mondo della tv. Dal 2020 al 2023, poi, è stata ospite fissa nel programma Oggi è un altro giorno dove ha rafforzato la sua popolarità. Inoltre, ha partecipato anche a Tale e Quale Show che, tuttavia, non è stato citato dallo staff del GF. Gli altri concorrenti ufficiali saranno annunciati nei prossimi giorni, considerando che il programma aprirà i battenti lunedì 16 settembre.