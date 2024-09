Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis insieme alla sua storica “spalla” Luca Laurenti, è uno dei programmi televisivi più divertenti presenti all’interno del palinsesto Mediaset (e non solo, aggiungiamo noi).

E proprio per il suo carattere fuori dagli schemi, così diverso rispetto agli altri quiz che vanno in onda alla TV, sono tante le persone che vorrebbero prendervi parte come concorrenti, magari anche solo per assistere a un esilarante botta e risposta tra il celebre conduttore e uno dei tanti (e stravaganti, per usare un eufemismo) personaggi del Salottino.

In questo articolo spiegheremo come partecipare ai casting della nuova edizione di Avanti un altro, che andrà in onda su Canale 5 nel corso della stagione televisiva 2024-25.

Iscrizione Avanti un altro come concorrente

La procedura da seguire per entrare a far parte del cast di Avanti un altro come concorrente è molto semplice:

Vai sul sito Sdl.tv. Clicca alla voce Casting. Seleziona il banner di Avanti un altro. Completa i quattro passaggi richiesti, cliccando sul bottone Successivo ogni volta che termini la compilazione di ciascuna fase.

Il primo passaggio prevede l’inserimento dei propri dati personali attraverso un apposito modulo. Tra le informazioni richieste anche Nome, Cognome, Sesso, Data di nascita, Nazione di nascita, Provincia di nascita, Luogo di nascita, Età, Comune di residenza, Provincia di residenza, Regione di residenza, Indirizzo di residenza, CAP, Domicilio, Telefono, Email e Figli.

Nota: sul sito viene specificato che l’iscrizione ai casting può essere fatta una sola volta. A questo proposito, anche sui profili ufficiali Facebook della società di casting si raccomanda di non inviare candidature doppie, dal momento che non saranno prese in considerazione.

In alternativa, potete candidarvi mandando una mail a avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il recapito telefonico ed una fotografia oppure lasciando un messaggio in segreteria al numero 06.62286900.