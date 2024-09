Ieri, lo staff di Temptation Island ha presentato la quinta coppia di questa edizione del reality show, che ricordiamo aprirà i battenti da martedì 10 settembre su Canale 5. La coppia in questione è formata da Fabio e Sara. A scrivere al programma è stata lei in quanto crede di essere l’unica ad impegnarsi per la salvaguardia del loro rapporto. In queste ore, poi, sono trapelate delle segnalazioni piuttosto importanti che riguardano il ragazzo. Ecco cosa è emerso.

Le segnalazioni su Fabio Mascaro di Temptation Island

La coppia formata da Sara e Fabio sembra non convincere molto i telespettatori di Temptation Island. Già dopo il loro video di presentazione, in tanti hanno commentato dichiarandosi assolutamente scettici sul loro conto sollevando anche un bel polverone. Come se non bastasse, poi, lui è un volto già noto ai fan più attenti di Uomini e Donne, in quanto anni fa partecipò insieme alla sua fidanzata dell’epoca durante una segnalazione inerente Cristian Gallella e Tara Gabrieletto.

In queste ore, poi, sono emerse delle segnalazioni ancora più forti sul suo conto. L’influencer Deianira Marzano ha raccolto alcuni messaggi da parte dei suoi fan i quali hanno riportato informazioni diverse, ma che hanno come oggetto un unico elemento, ovvero, che Fabio sembra sia molto più interessato alle telecamere che ad altro. Stando a quanto emerso da una segnalazione nello specifico, il ragazzo, conosciuto DJ di Lamezia Terme, sarebbe un vero donnaiolo, solito uscire con più ragazze, ma non è tutto.

Fabio e Sara non stanno davvero insieme?

Analizzando più a fondo la segnalazione in questione sembrerebbe che Fabio Mascaro abbia una vita sentimentale piuttosto movimentata e affollata. La persona che ha riportato questa indiscrezione ha detto di essere stata lei stessa una delle sue conquiste, sta di fatto che un po’ di tempo fa si frequentarono anche per un periodo.

A rendere il tutto ancora più increscioso, però, è il fatto che gira voce che, in realtà, Fabio e Sara non sarebbero neppure una coppia vera e propria. I due potrebbero essersi accordati solamente per prendere parte a Temptation Island ed avere un po’ di visibilità. Queste, al momento, restano soltanto delle segnalazioni, non corredate da prove ufficiali, pertanto, non resta che attendere per vedere se questi pettegolezzi verranno confermati.