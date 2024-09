Sara e Fabio sono un’altra coppia che prenderà parte alla prossima edizione di Temptation Island. Anche loro, come tutte le altre, si sono rivolte al programma in quanto stanno affrontando dei problemi. Tuttavia, le motivazioni da loro addotte, che li hanno spinti a partecipare, non sembrano convincere molto i telespettatori, in quanto poco attinenti con le finalità del programma. Ecco cosa è emerso.

Fabio e Sara a Temptation Island per risolvere il problema della distanza

Tra i concorrenti di Temptation Island si sono appena aggiunti anche Fabio e Sara. Loro stanno insieme da solo un anno, tuttavia, hanno un grosso problema, ovvero, la lontananza. Lei è di Ravenna, mentre lui vive in un paesino della Calabria. Il ragazzo, inoltre, sembra sia anche poco propenso a spostarsi per andare dalla sua fidanzata, sta di fatto che, in tutto questo tempo, non ha mai conosciuto la famiglia di lei.

Per contro, invece, la ragazza è sempre stata l’unica e sola a spostarsi per poter raggiungere il fidanzato. Questo, ovviamente, ha contribuito a generare delle falle nel loro rapporto, al punto da spingerli a partecipare al programma per dare una svolta al loro rapporto.

I dubbi del web sulla motivazione: cosa è emerso

La motivazione addotta da Fabio e Sara per partecipare al programma, però, non convince affatto il pubblico da casa. In tanti sono convinti che, in realtà, i due siano solamente alla ricerca di follower sui social. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che un programma televisivo non può spingere una coppia a risolvere il problema della distanza.

Se in un anno non sono riusciti a trovare una quadra a riguardo, evidentemente è perché essa non c’è. I due, così, sono finiti nell’occhio del ciclone dei telespettatori della trasmissione, i quali prevedono per loro una separazione alquanto imminente.