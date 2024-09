Manca sempre meno alla ripartenza di Temptation Island. Il prossimo 10 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata di questa seconda stagione dell’anno del reality show incentrato sulle tentazioni. Quasi tutte le coppie sono state svelate, ma cosa si sa in merito ai tentatori e alle tentatrici? Ecco cosa è emerso.

Spoiler sui tentatori e le tentatrici di Temptation Island

Temptation Island sta per riaprire i battenti. Al momento sono state presentate quattro coppie. In attesa che venga ultimata la presentazione del cast di fidanzati e fidanzate, vediamo cosa è emerso in merito ai tentatori e alle tentatrici.

L’influencer Lorenzo Pugnaloni ha svelato di essere a conoscenza di alcune indiscrezioni a riguardo. Nello specifico, sembrerebbe che, anche in questa circostanza, ko staff abbia deciso di ripescare da Uomini e Donne, proprio come accaduto durante l’edizione di luglio. In particolar modo, pare che nel cast sia stato annoverato qualche ex corteggiatore della scorsa edizione del talk show condotto da Maria De Filippi.

Altra edizione super scoppiettante

Per il momento, però, non sono stati forniti i nomi delle persone che potrebbero essere state coinvolte all’interno del programma. Ricordiamo che nella precedente stagione a spiccare particolarmente è stato Carlo Marini, ex corteggiatore dell’ex tronista Manuela Carriero, che si è messo in mostra per il suo flirt con Martina De Ioannon.

Ad ogni modo, tornando al reality show, pare che anche questa edizione sarà decisamente scoppiettante. Questo lo si evince anche dalle coppie presentate fino a questo momento. Specie l’ultima ha dato luogo ad un bel po’ di polemiche sul web. Dunque, non resta che attendere la presentazione del resto dei protagonisti e l’inizio di questa nuova edizione.