Uomini e Donne ha riaperto i battenti, almeno dal punto di vista delle registrazioni. Molti nodi sono già venuti al pettine, tuttavia, ci sono ancora numerose faccende che, invece, sono rimaste in sospeso. Tra di queste c’è soprattutto quella inerente il futuro di Ida Platano all’interno del programma. La donna si sta comportando in maniera criptica, anche sui social. Ad ogni modo, in queste ore sono trapelare delle indiscrezioni inerenti il possibile ritorno nel programma di Riccardo Guarnieri. Ecco cosa è emerso.

Quarto trono di Uomini e Donne in bilico: a chi andrà? Ipotesi ritorno Riccardo

A Uomini e Donne sono stati presentati tre tronisti, tutti appartenenti alla categoria dei “giovani”. Un quarto trono, però, è rimasto in bilico, a chi verrà assegnato? Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, ci sono altissime probabilità che esso possa finire nuovamente a Ida Platano. La donna, che nella scorsa edizione non è riuscita a coronare il suo sogno d’amore, potrebbe decidere di mettersi nuovamente in gioco per vedere se quest’anno sarà più fortunata.

Al momento, però, ci sono molti dubbi sulla faccenda. Ida, infatti, non era presente alla scorsa registrazione, e anche sui social è molto silenziosa. Questo sta facendo nascere il sospetto che la donna stia cercando di creare un po’ di mistero attorno a sé in vista proprio del ritorno trionfale a Uomini e Donne. Ad ogni modo, il suo non è l’unico ritorno che si paventa, in quanto potrebbe tornare anche Riccardo Guarnieri. Questa è un0indiscrezione che sta trapelando in rete già da un po’ di tempo, ma in queste ore si sta facendo sempre più consistente.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Mario Cusitore e Riccardo Guarnieri si contenderanno Ida?

Pare che Riccardo Guarnieri sia tornato single e sia pronto a mettersi nuovamente in gioco all’interno del programma di Canale 5. Al momento, però, questa resta solamente una supposizione, corredata da voci di corridoio non ufficiali. Ad ogni modo, i fan di Uomini e Donne non possono fare a meno di sperare effettivamente che il tutto possa verificarsi.

Ce ne sarebbero davvero delle belle da vedere se Ida e Riccardo saranno insieme nel programma, anche perché oltre a loro pare tornerà anche Mario Cusitore in maniera definitiva e gli altri potenziali corteggiatori della Platano. Si prospetta un’edizione davvero fatta di fuochi e fiammi. Ad ogni modo, nel frattempo, si attende di sapere quale sia la data della prossima registrazione dove, molto probabilmente, ne sapremo di più.