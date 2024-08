I concorrenti della scorsa edizione di Temptation Island, che hanno lasciato la trasmissione da single, si stanno dando alla pazza gioia. Tra di loro c’è, sicuramente, Raul Dumitras. Il nome del ragazzo, infatti, è stato accostato a diverse donne, sia ex tentatrici del programma, ma anche persone esterne. Lui stesso, mediante le sue Instagram Stories, non esita a pubblicare contenuti in cui si mostra in giro per locali e a fare baldoria. Ad ogni modo, in queste ore, a scuotere il mondo del gossip è una notizia inerente un possibile flirt tra il giovane e un’ex protagonista di Uomini e Donne. Ecco cosa è emerso.

Flirt tra Raul Dumitras e l’ex tronista di UeD, Giulia Cavaglià? I dettagli

Raul Dumitras pare abbia interrotto le frequentazioni a cui era stato accostato, tra cui ex tentatrici di Temptation Island. Attualmente, pare che il giovane abbia puntato gli occhi su di un ex volto di Uomini e Donne, stiamo parlando dell’ex corteggiatrice e tronista Giulia Cavaglià. A scatenare il gossip sono stati alcuni like che i due si sono scambiati sui social.

In tanti sono convinti del fatto che sia stato proprio il ragazzo ad avviare questa specie di corteggiamento, ma la verità potrebbe non essere questa. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha detto di essere a conoscenza di una realtà un po’ differente, secondo la quale sarebbe stata proprio Giulia a iniziare a dare attenzioni all’ex fidanzato di Martina De Ioannon mediante i social.

Raul pensa solo a divertirsi dopo Temptation Island

Ad ogni modo, qualunque sia la verità, per il momento i diretti interessati non hanno proferito parola sulla vicenda. Né Giulia né, tanto meno, Raul hanno commentato l’accaduto dando magari spiegazioni su come stiano realmente le cose tra di loro.

Stando a quanto emerso dalle ultime IG Stories di Raul, però, sembra proprio che il ragazzo non abbia alcuna intenzione di avviare una frequentazione seria in questo momento. Proprio poche ore fa, infatti, ha pubblicato dei video in cui è apparso in auto insieme ad altri ex protagonisti di Temptation Island, tra cui Luca Bad e Alex Petri. I protagonisti hanno ironizzato dicendo di essere ponti a sbarcare di nuovo in Sardegna nel reality show incentrato sulle tentazioni. Insomma, Raul è single e, a quanto pare, si sta godendo questa sua condizione.