In queste ore è scoppiato il caos tra alcune ex protagoniste di Temptation Island. Tutto è nato nel momento in cui l0influencer Alessandro Rosica ha accusato Alessia Pascarella e Lino Giuliano di avere un accordo con Alfonso Signorini per il Grande Fratello e per mettere in scena un nuovo teatrino durante l’imminente edizione del reality show. L’influencer, però, ha anche dichiarato di essere venuto a conoscenza di queste informazioni da fonti certe, ovvero, una talpa appartenente alla cerchia di amicizie di Alessia a Temptation Island. I dubbi, in un primo momento, sono ricaduti su Siria Pingo, a causa di un errore di comunicazione da parte di Rosica. Quest’ultimo, però, ci ha tenuto ad intervenire per spiegare la situazione ma, a quanto pare, questo non è servito a placare gli animi.

Siria Pingo svela cosa è successo con le ragazze di Temptation Island

L’ex concorrente di Temptation Island Siria Pingo è stata presa di mira dagli utenti del web, ma anche da alcune ex fidanzate che hanno partecipato al programma. A scagliarsi contro di lei, in un primo momento, sarebbe stata Alessia Pascarella, furiosa per le notizie che sono state divulgate in queste ore sul suo conto e su quello di Lino. Pare, però, che anche le altre ragazze si siano unite alla napoletana per attaccare la Pingo.

Quest’ultima, così, dopo aver chiesto ad Alessandro Rosica di raccontare la verità, è intervenuta anche sul suo profilo Instagram per chiarire ulteriormente la vicenda. La giovane, infatti, ci ha tenuto a precisa di aver avuto una discussione con le altre ex concorrenti del programma, tuttavia, nessuno ha bullizzato nessuno, come invece era emerso in queste ore. Purtroppo ci sono state delle incomprensioni che hanno spinto le ragazze ad avere un dibattito e a confrontarsi su quanto successo.

Continua la battaglia tra Rosica, Lino e Alessia

Attualmente, però, sembra che tutto sia rientrato, ad assicurarlo è stata proprio Siria Pingo, la quale ha tranquillizzato tutte le persone che la seguono dicendo di stare bene e di aver chiarito con tutte. Nel frattempo, però, Alessia e Lino stanno continuando a battagliare sui social contro Rosica e le sue dichiarazioni. Entrambi, ognuno per conto proprio, stanno pubblicando delle Instagram Stories in cui si stanno scagliando contro l’influencer accusandolo di raccontare solo falsità e fake news.

Alessia, ad esempio, ha inizialmente detto di non voler dare importanza alle insinuazioni di Rosica. Successivamente, poi, dopo essere stata definita da lui come una che viene dal degrado e dalla fame, ha deciso di replicare. A tal riguardo, ha informato l’influencer di essere una persona degna e che sicuramente potrebbe insegnare a lui l’educazione e a vivere. Lino, invece, ha invitato il suo interlocutore virtuale a dirottare le sue attenzioni su altri, in quanto con lui casca male. Ci saranno nuovi epiloghi in questa vicenda?