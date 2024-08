Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 29 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 29 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Sembra che l’Ariete stia affrontando un livello notevole di stress, tuttavia, non dovrebbe essere visto come un elemento negativo. In effetti, questo stress deriva dall’avere molte responsabilità, che è una cosa speciale, in particolare per coloro che sono molto ambiziosi. Ho sinceramente ottimismo che vi siano ricompense feconde frutto di questo impegno.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

L’individuo del segno del Toro ha recentemente compreso l’importanza di risolvere anche questioni finanziarie, ovviamente a partire dalla propria esperienza personale. Potrebbe dover affrontare qualche problema legale o potrebbe essere necessario, specialmente sul lavoro, ideare nuovi piani d’azione. Mi auguro che il mese di agosto sia stato frizzante sotto l’aspetto dei sentimenti. È un periodo di rigenerazione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sappiamo che agosto non è stato troppo promettente per la sfera amorosa. Tuttavia, a partire dal 29, Venere è dalla nostra parte ed è ora di allargare i nostri orizzonti. Un messaggio per i romantici in cerca d’amore: considerate che le amicizie recenti potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Inoltre, questo periodo favorisce la creatività.

Oroscopo del Cancro

Oggi, cari amici del Cancro, ci troviamo di fronte alla luna nel vostro segno celeste, risvegliando intuizioni e idee. Tuttavia, vi invito a rimanere equilibrati con le vostre valutazioni, specialmente se recentemente vi siete sentiti frustrati o in collera con qualcuno che non vi ha compreso appieno. Con i nati sotto il segno della Bilancia, è richiesta una prudenza raddoppiata.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone sta attraversando un weekend intenso, ma da domani vedremo la luna entrare nel suo segno. È il mio auspicio che in queste date il Leone possa ritrovare un filo di tranquillità. Dobbiamo ammettere che fino a maggio la presenza di Giove in posizione sfavorevole ha creato qualche ostacolo. Da allora, tutto è cambiato: Giove si è trasformato nel nostro alleato, pertanto questioni legate al lavoro e alla finanza potranno essere affrontate con una maggior dose di tranquillità.

Oroscopo della Vergine

Per il segno della Vergine, è in atto un’importante metamorfosi che riguarda sia il tuo ruolo che il tuo gruppo o ambiente. Puoi contare sull’influenza di Venere, che da qualche settimana transita nel tuo segno, per portare luce anche nelle parti più oscure di un rapporto amoroso. È ovvio, però, che ormai sei consapevole di ciò che devi fare. Non dimenticare di prestare attenzione a questioni giuridiche ancora pendenti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la tua creatività è in piena fioritura sostenuta da un affabile Giove che porta con sé ottime opportunità, anche nel campo lavorativo. Sei un maestro nel destreggiarti tra situazioni spinose, tuttavia, la Luna di oggi discorde suggerisce di fare attenzione alle provocazioni. La giornata si preannuncia sotto tono.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, hai la Luna in trigono… non potresti chiedere di meglio! Il cielo è carico di energia e stai per innamorarti. Non lasciarti scoraggiare se qualcuno ti ha irritato. Hai tutta la forza per replicare con decisione. Rivolgo un consiglio speciale a tutti i single: apritevi di più! Venere, infatti, si posizionerà nel vostro segno a fine Settembre, favorendo l’emergere di nuovi legami affettivi. Le amicizie che si formeranno nelle prossime 3-4 settimane saranno di grande importanza.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’opposizione di Giove può indicare una fase in cui potrebbero non realizzarsi gli obiettivi prefissati. Sembra che ci sia un significativo compito da affrontare per l’autunno che costituirà una sorta di test. È inevitabile la sensazione di qualche preoccupazione. Importante è essere cauti, evitando errori, dato che la tua natura potente, diretta e talvolta impulsiva potrebbe condurti a commettere sviste. Errore che potresti finire per rimpiangere.

Oroscopo del Capricorno

Il mese di agosto per il Capricorno è stato un periodo intriso di dedizione alla famiglia e all’amore; ma ora l’arrivo di settembre sprona a concentrare l’attenzione sul lavoro. Inoltre, la posizione astrale dell’attuale luna potrebbe non favorire la risoluzione immediata delle questioni lasciate in sospeso, tuttavia dopo domani la situazione sarà propizia per affrontarle.

Oroscopo dell’Acquario

Gli individui dell’Acquario potrebbero vivere un weekend leggermente offuscato. Potrebbero essere necessarie delle ripetizioni nelle attività, quindi una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a non disperdere piccoli ma importanti oggetti come le chiavi o il portafoglio, o addirittura una lettera importante, per evitare ritardi nei propri programmi amorosi. Nonostante un eventuale momento di tensione nel fine settimana, il mese di settembre porta con sé un vento di rinnovamento.

Oroscopo dei Pesci

Le turbolenze di agosto per il segno dei Pesci sono ormai alle spalle, e con esse le preoccupazioni sembrano essere quasi completamente svanite. Esaminando gli astri del 2020, con una speciale enfasi sui grandi cinque, posso prevedere un periodo ricco di intensità emotive per te, Pesci. Avrai una carica energetica e un’affluenza di emozioni come mai prima.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.