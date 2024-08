Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 28 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 28 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è ben documentato quanto tu ami l’azzardo. Guidato dal pianeta Marte, questo è un periodo stimolante per esplorare nuovi sentieri. Non dimenticare di approfittare dell’attuale favorevole transit di Venere, inclusa la tua vita amorosa, poiché settembre segnerà un momento di riconsiderazione di alcuni patti e il tuo lavoro richiederà maggior impegno.

Oroscopo del Toro

Toro, mercoledì e giovedì si presentano come due giorni cruciali per i rapporti interpersonal e gli accordi. Se una certa amicizia è nata sotto il sole d’agosto, perché non pensare di darle slancio anche nel mese di settembre? Potrebbero sorgere novità interessanti.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, dopo un periodo caratterizzato da astenia e a tratti da una riflessione necessaria, emerge nuovamente il desiderio di rischiare e di rilanciarsi. Un’opportunità che si prospetta diventa progressivamente più invitante. Ricorda, è essenziale dedicarci la giusta attenzione.

Oroscopo del Cancro

Nell’oroscopo del Cancro, l’avvento della luna nel tuo segno rinvigorisce il tuo intuito, permettendoti di sperimentare emozioni autentiche. Non lasciare sfuggire una relazione ora, è il momento di consolidare tutte le tue connessioni. Prepàrati anche ad accogliere delle novità nel tuo campo professionale.

Oroscopo del Leone

Prevedo, caro Lione, che settembre sia un mese di significativa importanza per quanto riguarda le tue emozioni. Inoltre, ti assicuro che la tua fama e il tuo successo crescereanno progressivamente. Ti consiglio di risolvere alcune situazioni che al momento non sembrano andare nel verso giusto. Ti avverto che il fine settimana si preannuncia combattivo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, arriva un momento favorevole: sia mercoledì che giovedì sono giornate ottime per sfruttare la tua capacità di ragionare con lucidità e portare miglioramenti significativi nella tua sfera lavorativa. Come ho sottolineato in passato, non mancano di certo nuove opportunità in arrivo. Alcuni potrebbero addirittura decidere di voltare pagina completamente.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, mi sento di avvertirti che potresti attraversare un periodo di tensione durante le prossime 48 ore. C’è la possibilità che la tua pazienza possa essere messa a dura prova. Non dimenticare però, la tua costellazione è sostenuta da Giove che favorisce il trionfo. Il mio consiglio è di gestire con prudenza le tue reazioni ed esercitare la diplomazia.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, a tratti, la tua eccedenza di virtù può trasformarsi in una faccenda problematica, dal momento che ci sono persone che non riescono a fare a meno di te, mentre tu, in questo periodo, aspiri a coinvolgerti in attività diverse e più divertenti rispetto alla solita routine. Ricorda, tuttavia, di non lasciare che una tale agitazione possa influenzare negativamente la sfera sentimentale.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, tutte le giornate non sono lussureggianti come un prato fiorito. È mia percezione che le settimane recenti potrebbero essere state particolarmente onerose, forse a causa di un giudizio critico ricevuto o un piccolo sgarro appena commesso che, inesorabilmente, ha richiesto una riparazione. L’opposizione di Giove suggerisce che potrebbe essere necessario rivisitare alcune questioni legali o contrattuali.

Oroscopo del Capricorno

Sei un Capricorno, abitualmente guidato dallo spirito conservatore che Saturno ti infonde. Ma è giunto il momento di lasciare che la tua mente voli libera, concedendo alle emozioni il primo posto sulla scena. Desidero che il mese di agosto abbia chiarito alcune questioni amorose. Facciamo attenzione però, l’ambito lavorativo sarà preponderante e le responsabilità e le preoccupazioni non mancheranno. Arrivato settembre, ti ritroverai sulla giusta rotta.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, tu sei solito nuotare contro la corrente. Tuttavia, cerca di non affrontare tutto con troppa intensità. Molti capiranno che le opportunità più promettenti si trovano altrove. Questo è un momento di evoluzioni e rivolgimenti profondi.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ve l’avevo anticipato, agosto non si è rivelato un periodo da ricordare con gioia, specialmente per quanto riguarda gli affetti. Tuttavia, le acque stanno lentamente tornando calme: oggi e domani troverete un alleato nella Luna favorevole, che porterà qualche fremito in più. L’amore ritorna a essere il fulcro dei vostri giorni. A partire da domani, Venere termina la sua opposizione: un’ottima occasione per riconciliarsi con un vecchio amore o, perché no, per aprire il cuore a nuove emozioni. Sfruttate i momenti favorevoli!

