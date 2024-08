L’attesa sta, ormai, per volgere al termine in quanto domani, mercoledì 28 agosto, riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne, che si prospetta scoppiettante per questa nuova edizione. I vari protagonisti sono pronti a rimettersi in gioco nella speranza di trovare finalmente l’amore e, tra le vecchie conoscenze del programma, tornerà nel parterre anche Gemma Galgani. A un passo dall’inizio delle riprese, però, la donna ha pubblicato un contenuto su Instagram che ha lasciato i fan un po’ spiazzati.

Attacco di malinconia per Gemma Galgani, a chi pensa?

Dopo aver trascorso un’estate, che sembrava essere stata contraddistinta da tanti momenti piacevoli, come lo dimostrano alcuni contenuti pubblicati, Gemma Galgani è tornata nel suo mood di donna malinconica, romantica e alla continua e spasmodica ricerca dell’amore. Fino a qualche giorno fa, infatti, la dama torinese ha pubblicato dei contenuti sui suoi social dai quali si evinceva un certo benessere e una spensieratezza che, probabilmente, non provava da tanto tempo.

Adesso che Uomini e Donne sta per riaprire i battenti, però, la donna è tornata ad essere quella di sempre. In queste ore, infatti, ha pubblicato una foto piuttosto malinconica. Nello scatto in questione è immortalato uno splendido tramonto, atmosfera che Gemma ha sempre adorato. In sottofondo c’è la canzone “Nostalgia canaglia” di Al Bano.

Gemma torna ad essere affranta prima di UeD: cosa succederà?

Questo contenuto, dunque, ha subito spinto i telespettatori di Uomini e Donne a credere che Gemma Galgani abbia voluto dedicare questo contenuto a qualcuno. Di chi sentirà la nostalgia la dama? Molto probabilmente si tratta di un uomo, ma chi sarà nello specifico?

Ricordiamo che Gemma in questi mesi estivi ha avuto modo di approfondire la conoscenza di Pietro, cavaliere venuto per lei a fine stagione scorsa. I due torneranno in studio domani durante la prima registrazione della nuova edizione per raccontare cosa sia successo tra loro. Gemma, inoltre, dovrà fornire delle spiegazioni anche in merito ad una recente segnalazione in cui è stata immortalata con un uomo misterioso, e chissà se non ci saranno anche altre novità. Non resta che attendere per scoprire tutto.