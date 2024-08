Le cose per Gemma Galgani pare stiano andando alla grande nel corso di questa estate. La donna non è molto attiva sui suoi social, tuttavia, talvolta condivide dei contenuti volti a condividere con i fan degli stralci delle sue giornate. Proprio in queste ore, a generare un certo clamore è stata una Instagram Storie che la dama di Uomini e Donne ha condiviso. Si tratta di una foto e una didascalia in cui la donna si è detta particolarmente felice. Cosa sarà successo?

La criptica foto di Gemma Galgani lontano da Uomini e Donne

Durante le ultime puntate di questa stagione di Uomini e Donne, Gemma Galgani stava frequentando Pietro, un nuovo cavaliere venuto nel programma per conoscerla. I due hanno continuato a vedersi anche dopo la chiusura del talk show, almeno per un po’ di tempo. Successivamente, poi, sul web hanno iniziato a trapelare altre voci secondo le quali sembrava che Gemma avesse trovato un nuovo amore.

Tutti i telespettatori di UeD sanno quanto la donna sia romantica e sia desiderosa di incontrare l’uomo giusto, ma l’impresa si è rivelata piuttosto ardua all’interno della trasmissione. In questi giorni, però, la dama è particolarmente raggiante sui social. In una IG Storie, infatti, ha donna si è mostrata in costume da bagno intenta a godersi qualche ora di relax sdraiata su di un lettino. Al di sotto dell’immagine, poi, è presente anche una didascalia che recita così: “La giornata sta terminando con gioia e tanti sorrisi”.

Gemma non torna a UeD o lo fa per fare un annuncio?

La solarità mostrata da Gemma Galgani, dunque, sta spingendo sempre più persone a credere che la donna abbia finalmente trovato l’amore lontano da Uomini e Donne. A rendere questa tesi sempre più forte sono anche le recenti segnalazioni che riguardano la dama. Quest’ultima, infatti, p stata avvistata al mare in compagnia di un uomo misterioso, apparentemente molto più piccolo di lei.

Tali elementi, dunque, stanno spingendo a convincersi del fatto che per Gemma possa essere realmente giunto il tempo di lasciare Uomini e Donne. Alla fine di questo mese ripartiranno le registrazioni della trasmissione, e la Galgani potrebbe non essere annoverata nel cast o, comunque, potrebbe tornare solamente per annunciare di aver trovato l’amore. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa accadrà.