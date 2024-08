La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto prosegue a gonfie vele. Loro sono tra le coppie nate a Uomini e Donne che sono rimaste insieme e sono più innamorate che mai. Anche se inizialmente in tanti hanno messo in dubbio la durata del loro rapporto, a causa delle tante diversità caratteriali che li contraddistinguono, i due hanno sfatato ogni mito, dimostrando che quando c’è amore si va oltre. In realtà, sono state proprio quelle diversità ad unirli profondamente. In queste ore, infatti, Brando ha risposto ad un po’ di domande dei fan di Instagram e ne ha approfittato per fare delle confessioni in merito al suo rapporto con Raffaella.

La dolce dedica di Brando Ephrikian a Raffaella Scuotto

Sono passati diversi mesi dalla scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne e i due sono innamoratissimi. In questo periodo sono insieme, cosa che non capita sempre a causa della lontananza. I due si stanno divertendo tra giornate al mare, serate a cena fuori e al cinema. Tra un’uscita e un’altra, però, Brando ha voluto dedicare un po’ di tempo anche ai suoi fan, rispondendo a qualche curiosità.

Un utente gli ha chiesto di svelare cosa l’abbia colpito di Raffaella. Ebbene, Brando ha ammesso che a colpirlo sono stati proprio i modi di fare sfacciati e schietti della sua ex corteggiatrice. La napoletana, infatti, si può dire che l’abbia travolto come un tornado, scombussolando inesorabilmente la vita dell’ex tronista di Uomini e Donne. Inoltre, la Scuotto ha anche una grande abilità ad uscire fuori dagli schemi che ha incuriosito parecchio Ephrikian.

Le esterne più belle e significative fatte a Uomini e Donne

Parlando di UeD, poi, un altro utente ha chiesto al giovane di svelare quale sia stata l’esterna più bella e significativa fatta nel programma con quella che poi è diventata la sua scelta. Ebbene, a tal riguardo, il ragazzo non ha potuto fare a meno di citare più di un’esterna. Quella più significativa, ai fini della scelta, è stata sicuramente quella a Napoli, in cui lui ebbe modo di entrare di più nella vita della sua fidanzata.

In secondo luogo, poi, c’è stata l’esterna in cui i due fecero il calco alla mano, che anche fu un momento decisamente emozionante e degno di nota. Infine, Brando ricorda con estremo piacere anche l’uscita sulla neve, che ha significato tanto per il ragazzo in quanto lì Raffaella si immedesimò tanto in lui e i due ebbero la possibilità di distaccarsi un po’ da tutto il contesto e di concentrarsi solo su loro stessi. Insomma, un rapporto davvero collaudato quello tra Brando e Raffaella e chissà se in una di queste prime puntate di Uomini e Donne i due saranno ospiti in studio per fare da manifesto a tutti coloro che, con il tempo, hanno un po’ perso le speranze di trovare l’amore.