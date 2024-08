Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 26 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 26 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Come astrologo in stile Paolo Fox, vorrei dire che per l’Ariete, questo mese sta per portare una moltitudine di cambiamenti. Alcune battaglie saranno vinte mentre altre stanno appena iniziando. Dopo tutto, è la natura dell’Ariete, coglie l’opportunità di combattere e sfidare le difficoltà. Quando le cose diventano monotone, l’Ariete può persino perdere l’interesse nelle attività quotidiane per non dire anche dell’amore. Vari movimenti stellari indicano una serie di eventi stimolanti all’orizzonte per i nati sotto questo segno. Attendetevi innovazioni che porteranno un senso di effervescenza nella vostra vita.

Oroscopo del Toro

In questa fase, il segno del Toro si distingue per la sua razionalità e precisione: è il momento ideale per fare chiarezza, tanti sul fronte economico quanto su quello personale, in particolare per quanto riguarda le questioni sentimentali. Dimenticare le sofferenze passate, se ad esempio hai subito un tradimento, è fondamentale. Se desideri proseguire, è ora di prendere in considerazione nuove prospettive.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, le stelle preannunciano un periodo di rinascita, principalmente sul fronte emotivo. Infatti, agosto si è rivelato un mese di lenta attività, tale condizione, non congeniale allo spirito vivace dei Gemelli, probabilmente li ha spinti a confrontarsi con una circostanza piuttosto significativa. Da una prospettiva amorosa, il recupero avrà luogo dopo il 29 agosto: purtroppo, non è stato un mese particolarmente favorevole per le questioni di cuore.

Oroscopo del Cancro

Caro Cancro, ti vedo molto propenso a programmare e progettare con fervore. Hai Giove nel tuo segno per il prossimo anno e, sebbene si possa considerare in anticipo, alcuni progetti richiedono il tempo adatto per svilupparsi, siano essi lavorativi o familiari. Ricordiamoci sempre che per concepire un figlio sono necessari nove mesi. Non sto affermando che tutti voi avrete l’intenzione di diventare genitori, bensì che questo cielo promette emozioni profonde e sincere. Anche se riguardo alla famiglia ci sono alcune incertezze, specialmente in merito ai rapporti con genitori e figli. E’ chiaro che avrete bisogno di un po’ di supporto.

Oroscopo del Leone

Leone, la settimana si apre con grande energia, della quale tu non sei certo a corto. Se c’è una persona che occupa il tuo cuore, non avere paura di scommetterci su. Specialmente dopo il 29, grazie a Venere dalla tua parte, il desiderio di innamorarti è destinato a crescere a dismisura. Oltre a ciò, resta molto aperta la possibilità di fare incontri nuovi e significativi.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, avevo già accennato ad alcune modifiche imminenti. Giove si trova in una posizione peculiare, perciò è consigliabile prestare attenzione alle materie legali. Nel caso in cui debba apporre la tua firma su un documento importante, ti raccomando di leggere attentamente ogni dettaglio, comprese quelle clausole in caratteri più piccoli. Il documento in questione potrebbe riguardare anche questioni affettive. In sintesi, desideri ottenere una visione più chiara del tuo futuro. Stai per intraprendere un viaggio verso l’ignoto, cosa che potrebbe sembrare insolita per te che, in quanto Segno di Terra, tendi a preferire la stabilità. Tuttavia, sei pronto a metterti alla prova.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia si appresta ad entrare in un’epoca di affascinanti amori. La presenza di Venere nel segno apporta il dono di sentimenti autentici. Questo sole, ormai completamente sveglio, è pieno di vitalità, rigenerando la forza fisica e permettendo di recuperare dopo una fase critica.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, abbiamo notato che il tuo weekend potrebbe non essere stato eccellente come previsto, tuttavia, da questo pomeriggio le cose si delineano in maniera più positiva. Dal punto di vista lavorativo, prevedo che il mese di settembre ti riserverà delle gradevoli sorprese.

Oroscopo del Sagittario

Agosto per il Sagittario rappresenta un periodo di distacco affettivo, ma non temere perché settembre ti riserva delle piacevoli sorprese amorose. Non sottovalutare l’importanza della preparazione, sei al centro dell’attenzione, soprattutto in ambito lavorativo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, presagisco che nel mese di settembre la sfera emotiva non ti assorbirà troppo. Sono convinto che sarai impegnato con questioni pratiche, economiche e professionali. Sei una persona propensa all’ambizione, per questo credo che tenderai a perseguire un obiettivo ben preciso. E posso dirti che, secondo le stelle, ne hai tutte le possibilità di riuscirci.

Oroscopo dell’Acquario

Sono molto ottimista per i nati sotto il segno dell’Acquario, poiché da giovedì avranno l’influenza positiva del pianeta Venere. Sarà un periodo in cui nulla potrà ostacolare il loro cammino. Inoltre, per le coppie che hanno attraversato momenti difficili nel mese di luglio, magari a causa di litigi legati alla famiglia o alla gestione domestica, prevedo un miglioramento della situazione.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il panorama celeste si apre ad una ponderata introspezione sulla tua strada da intraprendere a settembre; un barlume di ottimismo, che prima era assente, inizia a sprigionarsi. Per quanto riguarda affari e accordi, si inizia a percepire un frizzante movimento che potrebbe girare a tuo favore.

