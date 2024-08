A distanza di un po’ di tempo dalla fine di Temptation Island, i protagonisti di questa edizione ancora continuano a far parlare di sé. In queste ore, al centro dell’attenzione ci è finito Luca Bad, ex fidanzato di Gaia Vimercati. I due si sono lasciati dopo il reality show ed hanno ripreso in mano la loro vita separatamente. Fino a questo momento non sono trapelate tante indiscrezioni in merito ai due, ma adesso è arrivata una segnalazione che riguarda Luca. Il ragazzo è stato avvistato in compagnia di una giovane. Sulla vicenda è intervenuto anche il diretto interessato.

La segnalazione su Luca Bad e la sua reazione

Luca Bad ha iniziato una nuova relazione dopo la fine del rapporto con Gaia Vimercati? Questo è il sospetto pervenuto a seguito della diffusione della segnalazione trapelata in queste ore. L’influencer Amedeo Venza ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui si vede Luca all’interno di un centro commerciale. I due camminano vicini, ma dallo scatto in questione non si evince alcun atteggiamento equivoco.

Subito dopo la diffusione di questa segnalazione, sulla faccenda è intervenuto il diretto interessato. Luca, infatti, ha pubblicato delle IG Stories in cui ha svelato la verità in merito a quanto trapelato. Il ragazzo ha assunto un atteggiamento piuttosto ironico ed ha affermato che, essendo in tour per locali, precisamente a Gallipoli in questi giorni, gira sempre in compagnia dei suoi colleghi e sue colleghe. Nella foto specifica condivisa da Venza, Luca è stato beccato mentre stava per andare a pranzo con questa sua amica e collega, nulla di più.

L’ex di Temptation Island stizzito, cosa si sa su Gaia Vimercati

In seguito, poi, Luca Bad ha voluto prendere in giro chi ha diffuso questa segnalazione dicendo di riportare anche la “festa” in piscina organizzata in compagnia di altri amici e amiche. A tal proposito, ha inquadrato due ragazze ed altri ragazzi ed ha detto di segnalare anche questo.

Dunque, stando a quanto rivelato da Luca Bad, al momento, nella sua vita non c’è spazio per un’altra relazione importante. Il giovane si sta dedicando principalmente al suo lavoro in giro per locali e alle sue amicizie. In merito a Gaia, invece, la ragazza si trova attualmente in vacanza insieme alle altre sei ex compagne d’avventura di Temptation Island a Riccione. Come testimoniano i tanti video e foto che stanno pubblicando, le ragazze si stanno divertendo moltissimo.