C’è grande fermento dietro la ripartenza di Uomini e Donne. La prossima settimana si registreranno le prime puntate, che poi andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 9 settembre. A destare particolare clamore sono le indiscrezioni che stanno trapelando in merito al Trono Classico. Dopo la bomba su Mirko Brunetti e la conferma del ritorno di una nota dama del Trono Over, adesso sono spuntati spoiler sulla prima tronista donna dell’edizione. Ecco cosa è emerso.

Ecco cosa è emerso sulla nuova tronista di Uomini e Donne

Chi saranno i primi tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne? Per quanto riguarda gli uomini, pare che in lizza ci sia Mirko Brunetti, reduce dalla recente separazione da Perla Vatiero. In merito alle donne, invece, in queste ore sono trapelate delle indiscrezioni. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha rivelato di essere a conoscenza dell’identità della prima tronista donna di UeD.

Il protagonista ha svelato che si tratta di una ragazza nota per essere stata la ex di un famoso ex corteggiatore del talk show pomeridiano, ma non è tutto. Per dare qualche delucidazione in più sulla faccenda, Amedeo ha anche rivelato alcune caratteristiche fisiche della ragazza in questione. Lei pare abbia i capelli biondi e sia davvero bellissima. Di chi si tratterà?

Maria De Filippi punta sul Trono Classico quest’anno?

Al momento non è stata resa nota la sua identità, pertanto, i fan della trasmissione sono in grande fermento nell’attesa di scoprire di chi si tratterà. Pare proprio che quest’anno Maria De Filippi abbia deciso di puntare molto sul Trono Classico. Nella scorsa edizione, invece, i troni si sono rivelati un po’ deludenti dal punto di vista dei contenuti e delle emozioni, sta di fatto che il pubblico era molto più contento quando al centro dell’attenzione c’erano i protagonisti del Trono Over.

Stavolta, invece, considerando quelle che sembrano essere le premesse, i giovani preannunciano fuochi e fiamme. Fatto sta che le aspettative dei telespettatori sono decisamente alte, anche sulla base di tutte le voci che stanno trapelando in merito ai tronisti. La realtà sarà in grado di soddisfare le aspettative? Lo scopriremo presto.