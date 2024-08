Un’ex tentatrice di Temptation Island è stata presa di mira sui social. A denunciare l’accaduto è stata lei stessa che, mediante delle Instagram Stories ha mostrato alcuni dei commenti ricevuti, i quali si sono rivelati decisamente forti e inappropriati. La persona in questione è Nicole Belloni, la quale ha avviato una frequentazione con Raul Dumitras dopo il programma. Ecco cosa le è successo.

Gli insulti e le minacce di morte contro Nicole Belloni

L’ex tentatrice di Temptation Island Nicole Belloni è stata inondata di insulti in queste ore. La ragazza sta frequentando Raul, almeno questo è ciò che è trapelato un po’ di tempo fa. Negli ultimi giorni, però, non ci sono molti aggiornamenti sul loro conto. I due si stanno godendo le loro vacanze separatamente, pertanto, non si sa se la frequentazione abbia avuto un prosieguo oppure no.

Ad ogni modo, a generare particolare sgomento sono alcuni commenti negativi che ha ricevuto Nicole. Alcuni utenti non si sono limitati semplicemente ad insultarla, ma sono andati decisamente oltre, arrivando a pronunciare anche delle minacce di morte molto pesanti. Tra i commenti ce ne sono certi di persone che anticipano alla donna l’intenzione di picchiarla se gli dovesse capitare di incontrarla, e molto peggio.

Come ha reagito l’ex tentatrice di Temptation Island

Nicole, dal canto suo, ha preferito non rimanere in silenzio dinanzi tutta questa cattiveria che sta vedendo sul web. La giovane, infatti, ha pubblicato una IG Storie in cui ha riportato alcuni dei commenti ricevuti e poi ha aggiunto un piccolo sfogo, cercando, però, di non perdere l’ironia. Nello specifico, la ragazza ha detto che alcune persone le stanno dando davvero una grande importanza sui social, in quanto stanno addirittura pagando dei bot per racimolare account fake dai quali far partire insulti pesanti e minacce di morte.

La Belloni non sembra essere minimamente intimorita dalle frasi che le vengono rivolte, ragion per cui ha deciso di condividerle e di ironizzarci sopra. Nicole, però, sta prendendo troppo alla leggera la faccenda? Potrebbero esserci dei pericoli per lei? Non resta che attendere per vedere se ci saranno delle evoluzioni in questa faccenda.