Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 16 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 16 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, aspiro veramente al fatto che tu sia riuscito a crearti un quadro variopinto di esperienze. Ora però, tutto va bene. Grazie all’ottimo aspetto di Giove, Marte, Sole e Luna, si può procedere con audacia. Questo è un periodo significativo per coloro che desiderano sperimentare l’amore, per coloro che desiderano eliminare i ricordi negativi e concentrarsi sul futuro.

Oroscopo del Toro

Per il segno del Toro, l’optimum sarebbe concedersi un periodo di riposo. Ne parlavo proprio di recente: un luogo d’evasione potrebbe essere, ad esempio, una struttura benessere dove praticare attività piacevoli e rilassarsi a contatto con la natura. Tutto, ovviamente, varia in base alle risorse e alle potenzialità individuali. Se parliamo di affetti, però, ecco che la cura diventa fondamentale: nelle giornate di venerdì e sabato, infatti, il cielo sarà baciato da un influente transito lunare posivito. Perciò, se ci sono dissapori da risolvere o se c’è qualcuno di particolare importanza per te, potrebbe essere utile organizzare qualcosa per il fine settimana.

Oroscopo dei Gemelli

Quest’agosto, Gemelli, non sembra essere favorabile a te. Immagino che pochi gemelli abbiano trascorso un Ferragosto spettacolare, forse separati da persone che l’anno scorso erano un punto di riferimento o affrontando delle preoccupazioni minori legate alla sfera lavorativa. Il fine settimana invece potrebbe portare qualche sviluppo interessante.

Oroscopo del Cancro

Caro Cancro, questa Luna in opposizione può generare un leggero malessere, che potrebbe sfociare in irritazione se avverti una mancanza di sostegno da parte di un individuo vicino a te. Presta particolare attenzione alla tua comunicazione per evitare di pronunciare parole eccessive. Questo periodo critico si protrarrà per soli due giorni.

Oroscopo del Leone

Leone, cosa ti ostacola ancora? L’orizzonte astrale ti sorride con molti pianeti che ti sono favorevoli: il Sole, la Luna, Giove e Bart. È sufficiente esprimere un desiderio ed esso potrebbe avverarsi. Ma fai attenzione, non distendere troppo il filo, sappiamo infatti che l’egocentrismo leonino ama essere al centro dell’attenzione. Cerca però di evitare inutili controversie o tensioni. Marte, con il suo arcobaleno a favore, ha già delineato chiaramente il percorso per il futuro.

Oroscopo della Vergine

Vergine, auspico che tu abbia riscoperto l’affetto o almeno avuto modo di risolvere qualche incomprensione. Tieni bene a mente che la presenza di Venere nel tuo segno non è benefica soltanto per coloro che cercano un coinvolgimento sentimentale particolare, ma può anche donarti la forza per comprendere ciò che non funziona, per dialogare con qualcuno e decidere che da oggi il vostro rapporto subirà un cambiamento. Rivolgi la tua attenzione al campo lavorativo, vi sono infatti ottime novità all’orizzonte.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’arrivo di Venere nel tuo segno dal 29 Agosto mi entusiasma particolarmente. Ti invito a prestare maggiore attenzione a tutto ciò che inizierà o prenderà forma fino al 28-29, poiché potrebbe avere una rilevanza notevole. Potrebbe essere opportuno dedicare il tuo tempo alla creazione di nuovi progetti, all’incontro con più persone e a riflessioni più attive sui tuoi sentimenti.

Oroscopo dello Scorpione

Caro Scorpione, non dimenticare l’importanza di Venere nella tua vita. Occorre una forza d’animo notevole per affrontare e risolvere le difficoltà che la vita ci presenta, ma tu, sotto l’influenza del potente Plutone, non ne sarai privo. Quest’ultimo ti fornirà intuizioni preziose. E poi c’è Marte, il tuo dominante, che ti infonderà una grinta combattiva favorevole. Posso prevedere che il 2025 non sarà un anno qualunque per te, ma un periodo cruciale per il tuo sviluppo personale.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario potrebbe aver affrontato momenti di stress affettivo recentemente, o forse, nonostante sia con l’individuo perfetto, non si è sentito al massimo. Le prove che stai sopportando in questo tempo rappresentano dei mattoni fondamentali per erigere un Autunno ricco di trionfi.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, con la Luna nella tua costellazione e Venere in stallo, oggi risulta essere il momento ottimale per esprimere i tuoi sentimenti e discutere di relazioni amichevoli.

Oroscopo dell’Acquario

Capricorno, sei una persona che non si sottrae dai compiti che ti vengono assegnati, tuttavia farebbe bene a te stesso concederti dei momenti di pausa. Un pizzico di romanticismo arricchirà la tua serata.

Oroscopo dei Pesci

Attenzione Pesci, l’eccesso di parole, specialmente negli ultimi due giorni, ha creato disturbi. Ci sono incontri con individui che non incrociavi da tempo, l’atmosfera è carica di tensione. Cerca di non liberare questo elettricità in modo negativo.

