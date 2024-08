Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 15 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 15 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’Ariete sta vivendo un periodo fervido in questo Ferragosto, e non mi riferisco solo al clima! In effetti, abbiamo tutti gli astri – Sole, Luna, Giove, Marte – che gli sono favorevoli, alimentando l’impulso di liberarsi da tutte quelle situazioni che non gli portano beneficio. Ma c’è sempre un “ma”. Il mio consiglio per il segno dell’Ariete è di mantenere un po’ più di disciplina e cercare di rimanere calmo in ogni situazione.

Oroscopo del Toro

Coloro che attendevano un tuo cedimento, un barcollare nel tuo ruolo, dovranno ben presto rivedere le loro aspettative. Man mano che avanziamo verso settembre, vedo accumularsi in te una forza crescente. Nutro la speranza che tu possa trionfare in ogni impresa, ottenendo magari una dolce rivincita su un precedente partner se ciò fosse il caso. Venere, nel frattempo, estende la sua benevola influenza, favorendo le coppie unite dall’affetto sincero.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, vivete in giorni unici, un Ferragosto dissimile da quelli a cui siete stati abituati. Potrebbe essere che l’anno precedente vi avesse riservato una tranquillità leggermente superiore, un’ancora più solida su cui fare affidamento. Nell’esistenza, c’è l’importanza di mantenere un approccio rilassato e fatalistico, e tu ne sei consapevole. Tuttavia, in questi tempi potresti riscontrare qualche difficoltà nell’attenerci.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, vorrei suggerirti, cari amici del Cancro, di non caricarvi eccessivamente di impegni. Ognuno di noi ha bisogno di concedersi dei momenti per liberarsi da stress e preoccupazioni. Per coloro che stanno vivendo due storie contemporaneamente, il momento decisionale pare essere arrivato. Tenete a mente, tuttavia, che settembre sarà un mese decisivo, di alti e bassi, ma solo per quelle coppie che si sono trovate ad affrontare forti crisi.

Oroscopo del Leone

Leone, viviamo dei momenti in cui l’elemento predominante è il fuoco. Sia tu, che la luna e il sole, fate tutti parte di segni di fuoco. Di conseguenza, è tempo di dare una ventata di cambiamento al tuo lavoro, un po’ come sta accadendo nella tua vita. Ma ti consiglio di non essere eccessivo nelle tue richieste. Detto questo, ti assicuro che è il momento perfetto per lasciare spazio alle emozioni.

Oroscopo della Vergine

Vergine, si avverte una certa disarmonia nell’aria. Ci potrebbero effettivamente essere dei nati Vergine che, a causa delle indecisioni nel campo affettivo e lavorativo, optano per l’idea che sarebbe meglio far passare la giornata in totale serenità, lontano da qualsiasi tensione. Qualcuno potrebbe anche decidere di isolarsi. È necessario interrompere la monotonia sentimentale, occasione per rinfrescare l’atmosfera.

Oroscopo della Bilancia

Affronta questo Ferragosto Bilancia, con fiducia ed ottimismo; anche se i prossimi giorni sono dedicati al risanamento. Nel caso la tua anima gemella sia assente, tieni a mente che dal 29 Venere farà la sua apparizione nel tuo segno. Questo suggerisce che un nuovo incontro potrebbe sbocciare e solidificarsi nel mese di settembre.

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, è necessario mitigare il senso di vacuità che ha predominato specificamente nel periodo di luglio. Il vantaggio viene da Saturno, un elemento che facilita la ricostruzione della sicurezza. Alcuni nativi di questo segno riconoscono in anticipo l’avvento di positive ispirazioni. Si tracciano percorsi agevoli per relazioni part-time.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il tuo dinamismo è palpabile oggi, ma è importante non mandare all’aria la giornata trasformandola in un focolaio di tensioni. Se dovessi avere a che fare con individui eccessivamente pigri o insicuri, potresti sentire il bisogno di ribellarti. Ricorda sempre la moderazione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei noto per il tuo amore per la riflessione, tuttavia, adesso è il momento di agire. Inoltre, vieni guidato da un senso di soddisfazione interiore e anche le stelle sono favorevoli per i tuoi impegni lavorativi. L’autunno ospiterà dei progetti di grande rilievo per te.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, stiamo andando verso un Ferragosto di riscatto, dopo una certa distanza che si è creata per ragioni diverse con il partner. Ovviamente, le responsabilità sono più pesanti ora. Mi capita di pensare a coloro che hanno recentemente accolto un nuovo membro nella loro famiglia, o hanno fondato un nucleo domestico, o forse progettano un’iniziativa lavorativa che potrebbe portare a grandi trasformazioni. Non c’è carenza di forza, vi assicuro.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, l’impressione per questo Ferragosto sembra essere quella di un po’ di preoccupazione e potenziali tensioni. Il suggerimento più valido sarebbe quello di trascorrerlo distanziandosi da qualsiasi forma di stress, nonostante ci sia dell’inquietudine riguardo agli eventi futuri dell’autunno. Non che dubiti delle tue capacità, ma gli impegni si stanno accumulando e la tua mente sembra non prendersi un momento di pausa. Potresti notare che la distrazione e l’assenza di mente potrebbero portarti a commettere qualche errore; sarà una giornata un po’ fuori dal comune.

