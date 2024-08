Sembrava essere stata archiviata l’ostilità tra Maika Randazzo e Alessia Pascarella, tuttavia, in queste ore un nuovo video della prima ha riacceso la polemica. L’ex tentatrice di Temptation Island, infatti, ha pubblicato un video su Instagram in cui ha punto in maniera piuttosto esplicita l’ex fidanzata di Lino Giuliano.

Ecco come Maika Randazzo ha provocato Alessia Pascarella

Tra Maika Randazzo e Alessia Pascarella non scorre buon sangue, per ovvi motivi. Durante Temptation Island, la napoletana non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine velenose contro la ragazza che si stava avvicinando al suo fidanzato. Nello specifico, la donna ha ironizzato sull’aspetto fisico della “rivale”, paragonandola a Totò, a causa del mento un po’ pronunciato, o a Nino D’Angelo, per il taglio dei suoi capelli.

Ebbene, a quanto pare, queste prese in giro non sono state molto gradite da Maika che, anche se sono passate diverse settimane dalla chiusura del programma, sta continuando a marciare sulla vicenda. Proprio in queste ore, infatti, la giovane si è resa protagonista di un video insieme ad una sua amica in cui in sottofondo c’è proprio la voce di Alessia che, mentre parlava con le sue amiche del villaggio, diceva di non potersi affatto paragonare a Nino D’Angelo, ovvero Maika, con tutto il rispetto per il cantante.

La reazione inaspettata di Alessia

La Randazzo, dunque, ha voluto fare la parodia di questa clip, che è diventata virale sul web sin da quando Alessia ha pronunciato queste parole. Il fatto che la giovane continui a tirare in ballo cose inerenti Temptation Island, però, ha fatto storcere in naso a molti.

Sul web, infatti, il video in questione è divenuto virale e in tanti stanno continuando a schierarsi dalla parte della Pascarella, cosa che è sempre stata così sin dal primo momento. Per adesso, però, la napoletana ha inaspettatamente preferito di non cogliere la provocazione della sua “rivale”, sta di fanno che non ha replicato minimamente al suo gesto. Non resta che attendere per vedere se lo farà in seguito.