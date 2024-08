Roberta Di Padua è finita nel mirino dell’opinione pubblica a causa di una foto pubblicata di recente. L’ex dama di Uomini e Donne ha mostrato ai suoi fan una foto in cui è in compagnia del suo fidanzato Alessandro Vicinanza mentre sono in costume da bagno e si scambiano un bacio appassionato. Alcuni utenti del web, però, hanno notato che la foto sembrerebbe essere stata ritoccata, anche in maniera piuttosto clamorosa. Considerando le critiche sorte, Roberta ha deciso di intervenire per fare chiarezza.

Le critiche contro Roberta Di Padua per le foto presuntamente modificate

A seguito della pubblicazione di una foto, Roberta Di Padua è stata presa d’assalto dagli utenti del web. Un’immagine che la ritrae felice e spensierata in compagnia del suo fidanzato, ha fatto storcere il naso a molte persone. il motivo risiede essenzialmente nel fatto che alcuni utenti del web hanno notato che in alcuni punti si vedrebbe che la foto sia stata ritoccata. Nello specifico, nella zona della mano Roberta sembrerebbe avere due pollici.

Una valanga di commenti negativi, dunque, si è diffusa al di sotto del post in questione. Altre persone hanno accusato la donna di ritoccare anche le gambe, in quanto dalle immagini appaiono super magre e slanciate, mentre nella realtà Roberta sarebbe molto bassa e non così in forma. Ad ogni modo, dopo tutte le critiche, la donna ha rotto il silenzio.

La replica piccata dell’ex dama di Uomini e Donne

Roberta non è solita rispondere alle critiche degli utenti del web. In questa circostanza, però, la situazione è diventata davvero surreale, al punto da spingerla ad intervenire. La donna, infatti, ha reputato assurdi certi commenti, anche perché, se avesse davvero voluto modificare la foto, non sarebbe certamente intervenuta sulle mani.

La Di Padua, infatti, ha chiarito di non aver mai adoperato strumenti e applicazioni che modificano le immagini. Tuttavia, se alla sua età, con un figlio peraltro, la gente crede che le sue immagini siano modificate, lei non può che essere felice e orgogliosa in quanto, evidentemente, vuol dire sta messa ancora molto bene.