Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 14 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 14 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, come un astrologo della mia statura te lo dico, questo Ferragosto è acceso come una torcia! La luna sarà posizionata in un segno ardente, così come il sole, e questo cielo grida due parole: divertimento ed emozioni. Tu, essendo un segno di fuoco, potresti trovare un po’ pesante la compagnia di persone apatiche o pigre. La tua voglia di spingerti oltre, di accettare e superare sfide sembrerà davvero inarrestabile.

Oroscopo del Toro

Sullo sfondo del prossimo Ferragosto, sarebbe indicato per il Toro limitare la propria compagnia solo a un ristretto e scelto gruppo di persone. L’ideale sarebbe un luogo accogliente che sappia viziarti, ad esempio un wellness center che offra massaggi o trattamenti solari, o perché no, godere di qualche momento di piacevole relax all’aperto. In poco tempo, potresti davvero trarre grandesoddisfazioni da questi piccoli piaceri.

Oroscopo dei Gemelli

Cari amici dei Gemelli, pare che l’aria di Ferragosto sia un tantino tesa. Forse a causa di conflitti professionali o forse perché il cuore batte ma non si sente ascoltato. Sento che molti di voi hanno desiderio di un po’ di solitudine, il che è piuttosto insolito per un segno solitamente socievole come il vostro. Non sto dicendo che i giovani di venti o venticinque anni si stiano ritirando dal mondo, ma credo invece che le persone più adulte stiano cercando di trovare una pace intensa. Probabilmente, stanno anche facendo un’importante selezione tra le amicizie e le relazioni sentimentali nella loro vita.

Oroscopo del Cancro

Per tutti gli appartenenti al segno zodiacale del Cancro e agli altri segni acquatici, le proprie intuizioni risultano estremamente preziose in questo periodo. Adesso è il momento opportuno per seguire un’intuizione particolarmente promettente. L’orizzonte lavorativo si presenta promettente con ottimi progetti in vista, ideali per mettersi in evidenza. Questa congiuntura astrale è particolarmente favorevole per vivere incontri gradevoli.

Oroscopo del Leone

Leone, nessuno può più bloccarti, soprattutto considerando un Ferragosto che vede la luna, Marte, Giove e il sole in una posizione davvero favorevole. Sono fermamente convinto che chi desidera scoprire l’amore, con un’attenzione un po’ più concentrata, già da domani percepirà delle emozioni particolari. In ogni caso, l’astrologia ci rivela un ambiente estremamente produttivo per il germogliare di nuove idee e nuove conoscenze.

Oroscopo della Vergine

Vergine, tutti prospettano magie da Ferragosto, tranne te. Questo perché o sei incredibilmente pragmatica o perché non condividi il senso comune che le festività dovrebbero per default regalare intense emozioni. Mantieni, invece, la calma serenità e la lucidità nelle relazioni d’amore e con gli altri, puntando al massimo rilassamento.

Oroscopo della Bilancia

Mi sento di consigliarvi di dedicarvi alla passione in questa seconda parte di agosto, se non l’avete trovata cercatela con coraggio! Alcuni hanno già iniziato una relazione importante, un bell’incontro di vita. Dalla primavera di quest’anno hai saputo fare una scelta oculata tra le persone che ti circondano.

Oroscopo dello Scorpione

Come Paolo Fox, osservo l’oroscopo dello Scorpione e noto delle sfumature particolarmente interessanti. Nel mese di luglio, ci sono segnali di progresso concreti, suggerendo che il tuo percorso sia all’insegna dell’avanzamento. In particolar modo, i professionisti del segno saranno avvantaggiati, ma anche gli amanti non resteranno delusi. Questo mese sembra apportare un piccolo extra in termini di fortuna. Inoltre, mi sento di preannunciare importanti novità lavorative in autunno. E’ consigliabile quindi prepararsi con anticipo per cogliere al meglio queste opportunità.

Oroscopo del Sagittario

Da interprete dei cieli, vedo che il Sagittario si trova in uno scenario cosmico che necessita di tolleranza. Con l’influsso della Luna che si fa più energica in prossimità di Ferragosto, c’è l’occasione di esprimere con forza le tue opinioni a chi non condivide il tuo pensiero, sottolineando che il proseguo in questo modo non è sostenibile. Ma ricorda, caro Sagittario, che in materia d’affetti potrebbe essere più saggio non provocare conflitti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, nel tuo universo esistono soltanto pochi punti fermi. Come ho già avuto modo di sottolineare precedentemente, le decisioni che prendi non sono oggetto di dubbi o critiche. Rilassati, elimina ogni tensione in quanto Ferragosto si prospetta come un periodo di serenità e di maggiore tranquillità.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, provi un’evidente predilezione per le esperienze uniche ed audaci. Non dimentichiamo che l’anno a venire vedrà un magnifico Urano, questo presagisce che potresti essere preparato per un mutamento del tuo ruolo o circolo sociale. È un pensiero a cui potresti iniziare a dedicarti da questo momento.

Oroscopo dei Pesci

Come Paolo Fox, vi dico cari amici dei Pesci: Ferragosto arriva accompagnato da inconsuete tensioni, quindi sarebbe opportuno cercare di viverlo nel miglior modo possibile a partire già da oggi, dopo le 14. Evitate preoccupazioni e conflitti. Nella sfera affettiva ci sono molti aspetti da ripensare, forse c’è anche un pizzico di apprensione in più legata al lavoro che si riflette sul clima familiare. Ricordatevi di mantenere il controllo e affrontare le situazioni con calma e pacatezza. Mi raccomando!

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.