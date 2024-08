Dopo aver smentito le ipotesi di un ritorno di fiamma con Alessia Pascarella, che erano trapelate in queste ore, Lino Giuliano è stato avvistato in compagnia di una nuova ragazza. Da quando la sua esperienza a Temptation Island è giunta al termine, il ragazzo si sta dando alla pazza gioia, dedicandosi alle sue amicizie e a godersi la libertà che gli è mancata per quattro anni. In questo periodo, il protagonista sta sfruttando anche un po’ la notorietà ottenuta grazie al reality show incentrato sulle tentazioni, sta di fatto che sta partecipando a tanti eventi e serate. Proprio durante uno di essi, il ragazzo è stato avvistato in compagnia di una donna.

La segnalazione su Lino Giuliano: avvistato con una donna

Tra Lino e Alessia non c’è alcun ritorno di fiamma. I due stanno procedendo serenamente le loro vite in maniera separata. Mentre sulla Pascarella non ci sono molte indiscrezioni in merito alla sua vita sentimentale, su Lino sono numerose le segnalazioni che stanno trapelando. In queste ore, ad esempio, una fan di Deianira Marzano le ha inviato una foto nella quale ha immortalato Lino in compagnia di un’altra donna.

Nell’immagine in questione si vedono i due intenti a chiacchierare e a scherzare. Entrambi sembrano essere piuttosto complici ed in sintonia. Stando, poi, alla descrizione fatta dalla persona che ha scattato la foto, poi, sembrerebbe che Lino stesse “facendo il provolone” tutto il tempo con la giovane in questione. Questa, però, non è l’unica indiscrezione trapelata sul suo conto.

Lino si è montato la testa dopo Temptation Island?

Sempre sulla base di questa segnalazione, infatti, sembrerebbe che Lino Giuliano, una volta conclusa la sua esperienza a Temptation Island, si sia montato un po’ la testa. Nello specifico, infatti, l’autrice della segnalazione ha svelato che il ragazzo avrebbe assunto un atteggiamento alquanto snob, comportandosi quasi come se fosse un vip. Il tutto, ovviamente, ha infastidito molti utenti del web che non comprendono minimamente il comportamento del giovane. In ogni caso, almeno per il momento, il diretto interessato non è intervenuto sulla faccenda per commentare la segnalazione. Non resta che attendere per vedere se lo farà.