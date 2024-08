Ieri è trapelata una segnalazione che riguarda Lino Giuliano e Alessia Pascarella. I due sono stati avvistati in Sicilia all’interno dello stesso locale insieme anche a Jenny Guardiano e Tony Renda. Questo ha spinto molti a credere che i due abbiano fatto pace o, peggio ancora, si fossero accordati sin dall’inizio della loro partecipazione a Temptation Island per far parlare di sé, mentre in realtà non si sarebbero mai lasciati. Ebbene, dopo tanti pettegolezzi a riguardo, i due hanno deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza sulla faccenda.

Le parole di Lino Giuliano dopo la segnalazione

Lino e Alessia sono davvero tornati insieme dopo Temptation Island, o forse non si sono mai lasciati? A rompere il silenzio sono stati entrambi. Per quanto riguarda Lino, mediante una Instagram Storie, il ragazzo ha sbottato contro coloro i quali hanno diffuso questa segnalazione. Il giovane ha chiarito che lui e Alessia si siano davvero ritrovati all’interno dello stesso locale, tuttavia, i due erano lì ciascuno per conto proprio.

Lui si trovava in compagnia della sua comitiva di amici, mentre lei era con altre persone, tra cui Jenny e Tony. Lino, poi, si è avvicinato ai due ragazzi per salutarli e, inevitabilmente, ha incontrato anche la sua ex, ma tra di loro non c’è stato assolutamente nulla. Per tale ragione, il giovane ha invitato tutti gli utenti del web a smettere di diffondere questi pettegolezzi.

Alessia Pascarella fa delle precisazioni

Successivamente, anche Alessia è intervenuta sulla faccenda. Anche lei ha smentito categoricamente di essere tornata con Lino. La donna ha anche spiegato che, se lei e Lino avessero fatto la pace, lei non gli avrebbe certamente consentito di trascorrere delle serate in compagnia di altre donne, cosa che il giovane sta facendo sempre con più frequenza.

La donna, dunque, ha anche chiarito di essere felice se le persone che la seguano credano a questa versione dei fatti. Tuttavia, se non dovesse essere così, lei purtroppo non può farci assolutamente nulla. Alessia, inoltre, ha anche chiarito che, se avesse voluto incontrare Lino, non lo avrebbe fatto certamente in Sicilia, dato che i due abitano a 5 minuti di distanza l’uno dall’altra, quindi, avrebbe potuto tranquillamente incontrarlo sotto casa sua.