A distanza di un po’ di tempo dalla fine di Temptation Island come staranno procedendo le frequentazioni tra alcune coppie nate nel reality show? A fare delle confessioni a riguardo è stato Jakub Bakkour, il quale sta attualmente frequentando Gaia Vimercati. Il ragazzo ha svelato come stiano andando le cose tra loro e poi ha fatto anche delle confessioni in cui ha parlato del Grande Fratello.

Come va tra Jakub e Gaia dopo Temptation Island

Tra le coppie scoppiate a Temptation Island c’è anche quella formata da Luca Bad e Gaia Vimercati. La ragazza ha deciso di concentrarsi sulla frequentazione di un altro ragazzo, ovvero, Jakub. A distanza di un po’ di tempo dalla fine del programma, i due si stanno ancora frequentando, cosa confermata da lui stesso mediante delle Instagram Stories.

Il ragazzo ha spiegato che, almeno per il momento, lui e Gaia si stanno godendo questa conoscenza in totale libertà, senza etichette particolari o forzature. Lei esce comunque da una relazione durata un po’ di tempo, la quale è stata piuttosto travagliata, pertanto, gettarsi a capofitto in una nuova storia sarebbe un po’ esagerato.

Jakub parteciperà al Grande Fratello? Cosa ha detto

Nel corso del botta e risposta con i fan, Jakub ha spiegato anche che tra lui e Gaia non mancano certamente le discussioni e i piccoli screzi. La loro conoscenza è comunque agli albori, pertanto, è normale che i caratteri debbano ancora entrare nella fase di rodaggio. Per il momento, però, entrambi sono soddisfatti della loro conoscenza e intendono continuare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Jakub, poi, ha parlato anche dei suoi prossimi progetti. A tal proposito, a chi gli ha chiesto se accetterebbe mai di partecipare al Grande Fratello, lui ha lasciato una porta aperta ed ha ammesso che nella vita mai dire mai, quindi, tutto potrebbe accadere. Se gli dovesse arrivare la proposta, sicuramente ci penserebbe molto bene. Per contro, invece, non parteciperebbe mai a Temptation Island in coppia in quanto avrebbe troppa paura di destabilizzare i suoi equilibri.