Oroscopo dell’Ariete

Ariete, le tue emozioni sono stuzzicate e come ricordavo, la Luna il giorno di Ferragosto si troverà in un segno di fuoco, così come il tuo segno. Ciò potrebbe dare vita a una connessione ardente. Quelli in cerca d’amore potrebbero vivere incontri molto unici, dove l’impulso domina sulla logica.

Oroscopo del Toro

Amici del Toro, noto un progresso nel settore affettivo e familiare. Riemergono sentimenti piacevoli che potrebbero esservi sfuggiti. Vi suggerisco vivamente di concentrarvi sul regno dell’amore in questi tempi, nonostante le possibili ferite subite in passato. Noterete come una semplice amicizia si possa trasformare in qualcosa di più profondo e significativo. È un momento auspicioso per le coppie innamorate.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’attuale configurazione dei pianeti potrebbe creare qualche distrazione sulla tua strada. Sei preso da impegni lavorativi intensi, che possono includere sviluppare un progetto o doverne cambiare uno esistente per diversi motivi. Questo può spostare l’attenzione da altre questioni, in particolare quelle del cuore. Ti consiglierei di strutturare una giornata all’insegna della calma e tranquillità.

Oroscopo del Cancro

Per coloro nati sotto il segno del Cancro, vedo un rinvigorimento di progetti concepiti con discrezione nell’autunno dell’anno precedente. Il firmamento di settembre e ottobre sembra favorevole e promettente. La lettura astrologica suggerisce un’aura di positività, dunque non c’è spazio per la malinconia, anche se so che per la vostra natura tendete a immergervi profondamente nelle emozioni. Invito a prepararsi a nuovi sviluppi, lasciandovi alle spalle i ricordi che potrebbero offuscare la vostra visione. Progetti di grande ambizione sono all’orizzonte.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, in prossimità di Ferragosto troverai una significativa disposizione planetaria a tuo favore: Sole, Luna, Venere… Promessa di un recupero e di un rafforzamento notevoli. Hai la sensazione di aver trascorso un periodo di marginalizzazione o di essere stato messo in disparte? Sappi che sta per tornare il tuo momento di essere protagonista. Nel complesso, questa potrebbe rivelarsi una settimana da veri vincitori.

Oroscopo della Vergine

Come Paolo Fox, presento la previsione astrologica per il segno della Vergine. Da tempo sto indicando l’importanza di dedicare più tempo ed energia alla vita familiare. Nonostante questo, noto che il tuo spirito laborioso e la costante ricerca di nuove sfide non si chiudono alle possibilità di cambiamenti e nuove opportunità lavorative. Inoltre, se una relazione non funziona più per te, avrai la forza e la determinazione di mettere fine senza subire. Tuttavia, conto molto sull’influenza benefica di Venere nel vostro segno, che potrebbe innalzare l’energia amorosa e positive nella vostra vita sentimentale.

Oroscopo della Bilancia

L’importante per il segno della Bilancia è dedicarsi alla ricerca di emozioni, prediligendo tutte quelle situazioni che riescono a sottrarla dalle grinfie dell’ansia, un sentimento che ha preso troppo spazio nella recente passata. È consigliabile trascorrere del tempo in compagnia di individui gradevoli mentre si attende il ritorno di Venere nel segno, previsto per il 29. In questo periodo, l’ottima posizione di Giove e Marte promuoverà la nascita di opportunità e stimolerà la creatività.

Oroscopo dello Scorpione

Il presagio astrale per il segno dello Scorpione indica di obbedire al proprio istinto, sia in termini affettivi che professionali. Se vi trovate a gestire una particolare responsabilità, potreste anche considerare un cambiamento. Non dimenticate, una proposta di progresso professionale andrebbe pianificata verso la fine del mese. Inoltre, Venere fornirà un sostegno significativo per il vostro settore amoroso.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’harmonia emotiva sembra essere in tumulto o, forse, la tua attenzione è concentrata altrove in questo particolare momento. Assicurati di circondarti di individui positivi, particolarmente nel periodo di Ferragosto. Quando il satellite notturno si posizionerà nel tuo segno, dovresti favorire le attività che sprigionano allegria.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, non lasciarti abbattere se una relazione d’amicizia ti delude. Il tuo carattere è tale che ti fai valere su poche, selezionate persone, senza elargire la tua fiducia a chiunque. Sei un individuo molto selettivo. In ambito sentimentale, hai il dono di poter gestire sia i momenti sereni che quelli turbolenti.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, prestare attenzione alle modeste offerte di rinnovo potrebbe essere utile, perché sicuramente se non in quest’anno, nell’anno avvenire emergeranno ottimi auspici. L’azione di Giove e Marte è potente e favorisce l’amore, preparati per un Ferragosto ricco di stimoli.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, è di fondamentale importanza non permettere alla pressione accumulata recentemente di influenzare la vostra sfera affettiva, in particolar modo in un giorno significativo come Ferragosto, che potrebbe risultare un po’ confuso, insolito o turbato. Fate in modo di lasciarvi scivolare addosso le situazioni: quest’atteggiamento è sicuramente quello più benefico. Riguardo al settore professionale, prevedo un miglioramento ed un recupero notevole verso la fine del mese.

