Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 11 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 11 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti caratterizzi per una reazione impetuosa quando ti trovi di fronte a persone non di tuo gradimento. Questo stato d’irritazione, simile a un temporale estivo, può durare solo cinque minuti, ma è decisamente consigliato mantenere le distanze in questi momenti di turbolenza emotiva. Con l’aspetto attuale della luna che porta comprensione, le tensioni recenti delle ultime 48 ore possono essere messe da parte. Nonostante ciò, il tuo cielo astrologico rimane particolarmente favorevole ad importanti cambiamenti e a questioni di cuore.

Oroscopo del Toro

Toro, la giornata presenta delle sfumature delicate che suggeriscono l’opportunità di astenervi dall’uso dell’umorismo ironico e da esprimere pensieri che potrebbero successivamente incrinare i rapporti. Non vi sono aspetti astrali rilevanti da segnalare, se non la presenza di una Luna con una certa peculiarità che potrebbe generare qualche tensione. È probabile che si verifichi qualche contrattempo, pertanto sarà opportuno esercitare una maggiore comprensione.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nativi dei Gemelli, l’astrologia di agosto è favorevole soprattutto per il contesto lavorativo e per la risoluzione di nuovi scenari riguardanti le loro professioni, anche in previsione della stagione autunnale. Per quanto riguarda l’amore, è necessario un aumento della fiducia, dal momento che non ritengo che la maggior parte dei Gemelli sia totalmente appagata. Tuttavia, il giorno di Ferragosto potrebbe rappresentare una significativa sfida per alcune relazioni.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, siate pronti a risollevarvi con forza! Questo cielo favorevole accelera il vostro percorso verso un 2025 proficuo che avrà persino Giove nel vostro segno. Al momento è come se i vostri grandi progetti fossero in fase di preparazione, ma siate certi, grazie alla vostra lungimiranza, avranno successo. Il firmamento sostiene sia i vostri patti che i sentimenti.

Oroscopo del Leone

In questo periodo, è fondamentale per il Leone concentrarsi sulle emozioni e le amicizie. È il momento di riprendere il viaggio consapevole di essere unico nel suo genere. Di fatto, lo sei già, o almeno così ti senti, presto avrai delle conferme. Tuttavia, oggi potresti sentirti un po’ affaticato, a causa dei dispetti della Luna.

Oroscopo della Vergine

Care Vergine, la Luna vi è stata propizia. Con l’inizio dell’anno avete dovuto affrontare delle sfide. È possibile che per molti di voi, giugno sia risultato il momento di una svolta significativa, un momento durante il quale avete deciso di dire basta e di trasformare la vostra vita. Questo non è un passo da prendere alla leggera per un nato sotto il segno della Vergine. Solitamente cercate conferme prima di abbandonare la vostra routine e piegarvi ad un cambiamento improvviso. Tuttavia, il destino ha seguito il suo percorso ed, a quanto pare, molti di voi ne sono consapevoli. Le figure che rappresentavano i vostri punti di riferimento non sono più le stesse.

Oroscopo della Bilancia

Amicizie nuove stanno sbocciando per voi, Bilancia, e sono di fondamentale importanza. È altrettanto essenziale che vi prendiate cura della vostra salute, per ricaricare le energie. Vi ho ripetuto molte volte dell’importanza di avere fiducia in voi stessi. Benché gli nati sotto il segno della Bilancia possano apparire audaci, spesso nascosti in loro ci sono dubbi e preoccupazioni. Dal 29 Venere entrerà nel vostro segno, portando amore e passione. È fondamentale scegliere attentamente a chi affidarsi.

Oroscopo dello Scorpione

Oggi per l’amico Scorpione, la Luna nel suo segno crea un’atmosfera di speciali intuizioni e sensazioni uniche, potrebbe manifestarsi addirittura un sogno profetico che ha già avuto luogo o che prenderà forma stasera. Quell’amore perduto a causa di un periodo di spossatezza nel mese di luglio avrà l’opportunità di tornare.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario è sempre in movimento. Nonostante le sfide incontrate e non superate nel periodo tra giugno e luglio, cogli l’arrivo dell’autunno come un’opportunità per organizzare un avventuroso viaggio che potrebbe rivelarsi di successo. Un richiamo alla prudenza però: riguardo alle questioni amorose, mantieni un occhio attento sui problemi.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei un individuo dotato di un immenso potere di amare, non esitare a manifestarlo in questa domenica di grande potenziale. Sarà un periodo dove si presenteranno nuove responsabilità, ma sei perfettamente in grado di gestirle.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, nasce in te l’impulso di creare, erigere, introdurre novità, persino demolire per dare forma a qualcosa di ancora più grandioso. Puoi farlo, perché questo è il compito che la vita ti ha riservato. Le relazioni che prendono vita in questi giorni, dal 29 in poi, si rivelano le fondamenta di ciò che diventeranno.

Oroscopo dei Pesci

Sei del segno dei Pesci e adesso ti trovi in un periodo caratterizzato da sentimenti contrastanti di agonia ed euforia. Sembrerebbe che al momento non ti stia andando per il verso giusto niente e questa condizione potrebbe portarti a esprimere rimproveri nei confronti del tuo partner. Come suggerimento, ti direi di evitare di esagerare con le tensioni. Chiudi la giornata su una nota positiva – sembra che potresti riuscire a ritrovare la passione questa sera.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.