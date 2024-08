Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 9 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 9 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la Luna è in opposizione al tuo segno, motivo per cui dovresti fare attenzione a non esagerare. Potrebbe trattarsi di un eccesso di stanchezza oppure di eccessiva audacia, ma ricorda che non dovresti mai fare un passo più grande di quello che puoi gestire. Siamo di fronte a una configurazione astrologica del tutto nuova, e questo giorno avrà un ruolo cruciale. Ci saranno momenti in cui potrebbe non essere all’altezza delle aspettative.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro dovrebbe focalizzarsi sulla propria situazione finanziaria, tenendo in considerazione le spese che potrebbe dover affrontare durante l’autunno. Le recenti evoluzioni potrebbero essere state difficili da gestire, ma hanno giovato ad una presa di consapevolezza. Infatti, si è potuto delineare un quadro più chiaro di chi conviene aver vicino e chi invece è meglio distanziare. Se il Toro dovesse trattare tematiche di rilevanza, venerdì e sabato saranno giornate perfette per farlo.

Oroscopo dei Gemelli

Amati Gemelli, è possibile che l’attuale posizione sfavorevole di Venere abbia creato una certa incertezza nella vostra sfera sentimentale. Forse non siete voi i responsabili di questa situazione, ma vi trovate a dubitare dell’onestà di qualcuno, senza sapere se concedere perdono o no, se avvicinarvi o meno a qualcuno che vi attrae. Ricordate, agosto è un periodo di riflessione più che di interventi decisivi, e ciò si applica sia all’amore che al lavoro.

Oroscopo del Cancro

Ai nati sotto il segno del Cancro, consiglio di affidarsi ai loro istinti, dal momento che Venere è al loro fianco per ristabilire la sicurezza in se stessi. Il panorama astrale al momento attuale apre anche delle interessanti prospettive lavorative, con nuove idee e piani che prendono forma. Nonostante siamo in Agosto, periodo tipico di riposo, molti stanno già proiettando le proprie energie verso le future impegni.

Oroscopo del Leone

Per il segno zodiacale del Leone, ci saranno due giorni interamente dedicati alla sfera affettiva, alla conoscenza di amore ricambiato. Come prevedevo già a luglio, i Leone sono in una fase di rinnovamento notevole. Chiunque tra i Leone sceglierà di mantenere una posizione rialzata, godendo del proprio isolamento, ovviamente resterà in tale condizione. Tuttavia, noteranno che il numero di ammiratori che li circondano sta aumentando. Analogamente, la situazione lavorativa si presenta estremamente favorevole. Un cielo davvero propizio in questo periodo per il Leone, sia in ambito personale che professionale.

Oroscopo della Vergine

Per la Vergine, riscoprire il sentimento amoroso si rivela fondamentale e vivrebbe un periodo peculiare. Venere, attraversando il loro segno, aiuterà a discernere se la routine ha corroso una relazione o meno. Si consiglia di affidarsi un tantino di più all’istinto, limitando un po’ la razionalità. Riguardo al settore professionale, al momento non si prevedono grandi sviluppi, ma la situazione migliorerà con il finire del mese.

Oroscopo della Bilancia

Oggi la bilancia è influenzata dalla luna nel suo segno, ci presentiamo con un cielo disincantato e Giove che ci mostra il suo lato positivo. Nonostante siamo consapevoli di una situazione fisicamente imponente, la presenza favorevole di Giove ci permette di sforzarci di più. Attenzione, tuttavia, a possibili rallentamenti legati al settore finanziario.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, Vergine, Cancro, Pesci, in questo periodo troviamo movimento contorno a voi. Potrebbe accadere che accogliete nuove opportunità lavorative. Un cambiamento di scenario è al vaglio. L’anno ha avuto un esordio difficile, con un arresto sostenuto fino a maggio, ma vediamo una ripresa graduale che sta avvenendo.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, la vostra indole entusiasta e positiva dona vitalità a chiunque vi circonda. Ma occhio a non lasciarvi contagiare dalla mancanza di energia e attività di chi vi sta attorno. Per le coppie in una fase critica, è in atto un periodo di riflessione e ripensamento. Invito con enfasi tutte le coppie che riscontrano delle difficoltà, anche solo dialogiche, a prestare attenzione alle decisioni future.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti aspettano emozioni intensissime! Questo astralmente è un periodo molto favorevole a te, e spero sinceramente che tu ne possa già beneficiare, magari grazie alla presenza di una dolce compagnia. Punti di forza sono Bilancia, Cancro e Toro, le tue stelle guida. Un’attrazione fisica molto potente non mancherà di farsi sentire.

Oroscopo dell’Acquario

Attenzione Acquario, siamo in un momento singolare e peculiare. È noto che siete caratterizzati da un’anima libera, ma bisogna ricordare che questa libertà si conquista attraverso il sudore della fronte. Nunzio quindi un piccolo monito per le prossime 48 ore: mantieni gli occhi aperti sulle questioni di cuore in quanto potrebbero sbocciare degli ardori inaspettati.

Oroscopo dei Pesci

Ariete, siamo in una fase di contrasti. Se permane un problema, può sembrare arduo risolverlo. Tuttavia, dalle ultime settimane di agosto ci aspetta una svolta positiva. È importante mantenere la serenità e avere una visione prospettica.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.