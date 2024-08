Il programma televisivo La Talpa si appresta a tornare sugli schermi del Canale 5 dopo un’assenza di 16 anni. Il format, che vedrà alla guida Diletta Leotta, ha riscontrato alcuni problemi con il cast ufficiale: alcuni partecipanti VIP, infatti, hanno deciso di non partecipare.

La Talpa incontrata difficoltà con il cast

Il ritorno dello show televisivo “La Talpa” su Canale 5, dopo un’assenza di 16 anni, è stato annunciato con grande entusiasmo. Accompagnato dalla guida esperta di Diletta Leotta, lo show ha cercato di attirare diverse celebrità per rivitalizzare la popolarità dello spettacolo. Tra i personaggi scelti per far parte dell’ammaliante cast de La Talpa si contano volti noti dello spettacolo come Jo Squillo, Marina La Rosa, Gilles Rocca, Alessandro Egger, Lucilla Agosti e Nicola Ventola.

Tuttavia, non tutti i VIP selezionati sono rimasti a bordo. Secondo fonti riferite da Davide Maggio, Nicola Ventola si è ritirato dopo la conferma ufficiale. Pare che il motivo di tale decisione sia da ricercare in impegni lavorativi preesistenti. La possibile assenza di Ventola avrebbe portato a un rimescolamento dei partecipanti annunciati. Tutto ciò a seguito della decisione di rinuncia presa da tre o quattro concorrenti, con grande sorpresa del pubblico.

Nicola Ventola, ex calciatore, era entusiasta all’idea di partecipare a questo reality show di Canale 5, ma sembra che abbia dovuto fare un passo indietro a causa del suo impegno con “Viva El Futbol“, un programma web dedicato al calcio che conduce insieme ai suoi ex colleghi Lele Adani e Antonio Cassano.